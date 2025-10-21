VIDEO EXCLUSIV Marian Savu, golgheterul României din sezonul 1999-2000, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

În vârstă de 53 de ani, Marian Savu a devenit cel mai bun marcator al Ligii 1 pe când evolua la FC Național.

La Poveștile Sport.ro, Marian Savu vorbește despre o perioadă frumoasă a fotbalului românesc, în care FC Național reușea să pună mari probleme candidatelor tradiționale la titlu în Divizia A. În Parcul cu Platani, echipa condusă de președintele Gino Iorgulescu evolua pe un fond sonor asigurat de Los Platanos, iar atmosfera era una minunată.

Invitat în emisiunea lui Andru Nenciu, Marian Savu istorisește nu numai puncte importante ale sezonului în care a devenit golgheterul campionatului, ci și momente de la Victoria București, Dinamo, FC Brașov sau Șahtior Donețk.

La Poveștile Sport.ro, fostul atacant rememorează perioda în care mers la o selecție alături de Didi Prodan, spune cum a simțit-o pe Arsenal când a îmbrăca tricoul lui Șahtior și îi analizează pe atacanții actuali din Superliga României. 

Clasamentul golgheterilor în sezonul 1999-2000

MARIAN SAVU - FC Național - 20

Adrian Mutu - Dinamo București - 18

Marian Ivan - FC Brașov - 16

Claudiu Iulian Niculescu - Universitatea Craiova - 16

Florin Petcu - FCM Bacău - 14

Ionel Daniel Dănciulescu - Steaua București - 14

Adrian Mihalcea - Dinamo București - 13

Ion Vlădoiu - Dinamo București - 12

Mircea Stanciu - CSM Reșița - 12

Cristian Ciocoiu - Steaua București - 11

Marius Mitu - Rocar București - 10

Ioan Miszti - Gloria Bistrița - 10

Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament
Va evolua Cristiano Ronaldo alături de fiul său la naționala Portugaliei? Cristiano Ronaldo junior, convocat
West Ham – Brentford 0-2. Nuno Espirito Santo rămâne fără victorie
„Continuați cu Mandorlini?” Răspunsul noului președinte, Iuliu Mureșan: „Voi lua măsuri”
Se pregătește mutarea la CFR Cluj? Numele pe care Iancu îl aruncă în joc pentru banca ardelenilor: "El va fi noul antrenor"
Cristiano Ronaldo Junior a fost convocat la naționala Portugaliei!
Adrian Mititelu, pe cale să dea lovitură: 2.500.000 de euro!

FCSB, adorată de patronul unei rivale: „Mă duc la toate meciurile lor din București!“

Ce surpriză! Cine e antrenorul care a apărut la antrenamentul lui U Cluj de azi

Imaginile interzise cu Sabalenka și Badosa de la Dubai: jucătoarele de tenis au ieșit din nou din tipare

Se pregătește mutarea la CFR Cluj? Numele pe care Iancu îl aruncă în joc pentru banca ardelenilor: "El va fi noul antrenor"

Prăpăd în Israel: derby-ul Hapoel - Maccabi Tel Aviv, anulat! Imaginile haosului



Va evolua Cristiano Ronaldo alături de fiul său la naționala Portugaliei? Cristiano Ronaldo junior, convocat
„Continuați cu Mandorlini?” Răspunsul noului președinte, Iuliu Mureșan: „Voi lua măsuri”
Se pregătește mutarea la CFR Cluj? Numele pe care Iancu îl aruncă în joc pentru banca ardelenilor: "El va fi noul antrenor"
"Mă sperii sau ce?" Neagoe dezvăluie ce i-a zis lui Mandorlini după Petrolul - CFR
Sare în apărarea lui Alibec, pus pe lista neagră la FCSB: "Normal că vrea să plece dacă îl bagi 45 de minute și îl scoți indiferent cum joacă"
Când "Fiara" Lăcătuș n-a jucat pentru Steaua! "Atunci am ieșit golgheter, m-a ajutat mult Marius cu pase"
"Pentru mine e un talent extraordinar, FCSB are o bijuterie!" Fost golgheter al României, Marian Savu are o mare nedumerire
Egal, pe muzică de mariachi! Ce formație celebră a dat ritmul din peluză la meciul cu Israel
Stadionul pe care Dinamo vrea să joace în Liga 2 nu a mai găzduit partide oficiale de peste zece ani
Darius Răpă a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Totul despre escalada sportivă
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
stirileprotv Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

stirileprotv Prima reacție a lui Bolojan după ce CCR i-a respins reforma pensiilor pentru magistrați. ”Privilegii insuportabile social”

stirileprotv Nicușor Dan vrea să candideze pentru un nou mandat de președinte al României. ”Ca să faci lucruri în societate necesită timp”

