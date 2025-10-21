La Poveștile Sport.ro, Marian Savu vorbește despre o perioadă frumoasă a fotbalului românesc, în care FC Național reușea să pună mari probleme candidatelor tradiționale la titlu în Divizia A. În Parcul cu Platani, echipa condusă de președintele Gino Iorgulescu evolua pe un fond sonor asigurat de Los Platanos, iar atmosfera era una minunată.

Invitat în emisiunea lui Andru Nenciu, Marian Savu istorisește nu numai puncte importante ale sezonului în care a devenit golgheterul campionatului, ci și momente de la Victoria București, Dinamo, FC Brașov sau Șahtior Donețk.

La Poveștile Sport.ro, fostul atacant rememorează perioda în care mers la o selecție alături de Didi Prodan, spune cum a simțit-o pe Arsenal când a îmbrăca tricoul lui Șahtior și îi analizează pe atacanții actuali din Superliga României.

