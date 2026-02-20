Luka Gojkovic (26 de ani), mijlocașul pe care Rapid l-a trimis la UTA Arad până la finalul acestei stagiuni pentru a prinde mai multe minute, s-a accidentat grav și va lipsi tot restul sezonului.

Luka Gojkovic s-a accidentat și e OUT tot sezonul!

Introdus de Adrian Mihalcea pe finalul partidei, sârbul a suferit o ruptură de ligamente încrucișate și va sta departe de gazon tot sezonul, scrie aradon.ro. Perioada de recuperare este estimată la șase luni, astfel că Gojkovic va mai putea juca abia după reluarea sezonului.

Dacă nu se va pune la punct mai repede, este posibil ca mijlocașul să rateze și pregătirea fizică din vară, aspect care i-ar putea amâna și mai mult revenirea pe gazon.

Din vară, Gojkovic se va întoarce la Rapid, cu care va mai avea un contract valabil până în 2027, adică pentru încă un sezon.

Chiar dacă a prins minute bune la Rapid în prima parte a sezonului, sârbul nu a mai intrat în planurile lui Costel Gâlcă și a fost trimis la UTA Arad.