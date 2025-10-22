Așa arată lotul Bolognei pentru meciul cu FCSB! Marea absență

Așa arată lotul Bolognei pentru meciul cu FCSB! Marea absență Europa League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB o va întâlni pe Bologna în faza ligii din Europa League.

Bologna
FCSB
Europa League
Ciro Immobile
Partida FCSB - Bologna, din runda a treia din Europa League, va avea loc joi, de la ora 19:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Bologna a transmis lotul pentru meciul cu FCSB din Europa League

Echipa din Serie A a anunțat lotul pentru meciul cu FCSB, din runda a treia din Europa League.

Din lotul lui Bologna nu lipsesc Riccardo Orsolini și Jhon Lacumi, două dintre vedetele echipei italiene, care valorează 25 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Cel mai valoros jucător din lotul lui Bologna este Santiago Castro, care este cotat la 35 de milioane de euro.

Marele nume al italienilor care nu va fi prezent pe Arena Națională este Ciro Immobile, care nu se află pe lista UEFA a Bolognei, la fel ca Sulemana, De Silvestri și Dominguez.

Fanii Stelei au solicitat excluderea FCSB-ului din cupele europene

Un grup al fanilor echipei care evoluează în stagiunea secundă a trimis o notificare oficială către UEFA, pentru că aceștia își doresc ca FCSB să fie exclusă din competițiile europene.

„UEFA trebuie să suspende FC FCSB din competițiile europene!

Asociația Ultima Redută 1947 a transmis astăzi o notificare oficială către UEFA, prin care solicită verificarea și suspendarea eligibilității clubului FC FCSB din toate competițiile europene.

În document sunt invocate deciziile definitive ale instanțelor din România – Curtea de Apel București și Înalta Curte de Casație și Justiție – care au stabilit clar că:

marca „Steaua București” aparține CSA Steaua,

palmaresul 1947–1998 aparține CSA Steaua,

iar FC FCSB nu este continuatoarea legală sau sportivă a clubului Steaua.

În fața UEFA, am cerut:

SUSPENDAREA provizorie a participării acestuia în competițiile europene până la clarificarea situației;

deschiderea unei anchete disciplinare privind eligibilitatea clubului FC FCSB;

Notificarea este fundamentată pe articolele din Statutul și Regulamentul Disciplinar UEFA privind integritatea și loialitatea (art. 7bis, 51bis, art. 11–12), precum și pe jurisprudența europeană recentă:

CJUE – cazul RFC Seraing (C-600/23, 2025)

Nimeni nu este mai presus de lege, nici în fotbal. UEFA are obligația să aplice propriile reguli de integritate și să nu permită participarea unui club care își bazează existența pe o identitate furată.

Steaua e una singură – cea a Armatei Române, înființată în 1947”, a fost mesajul postat de Asociația Ultima Redută 1947.

