Așa arată lotul Bolognei pentru meciul cu FCSB! Marea absență

Partida FCSB - Bologna , din runda a treia din Europa League, va avea loc joi, de la ora 19:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro .

Bologna a transmis lotul pentru meciul cu FCSB din Europa League



Echipa din Serie A a anunțat lotul pentru meciul cu FCSB, din runda a treia din Europa League.

Din lotul lui Bologna nu lipsesc Riccardo Orsolini și Jhon Lacumi, două dintre vedetele echipei italiene, care valorează 25 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Cel mai valoros jucător din lotul lui Bologna este Santiago Castro, care este cotat la 35 de milioane de euro.

Marele nume al italienilor care nu va fi prezent pe Arena Națională este Ciro Immobile, care nu se află pe lista UEFA a Bolognei, la fel ca Sulemana, De Silvestri și Dominguez.

