Sezonul 2026 din Major League Soccer (MLS) stă să înceapă, iar presa de peste Ocean a pus sub lupă toate mișcările de trupe realizate de cluburile nord-americane. Într-o analiză amplă semnată de Chuck Booth pentru CBS Sports, au fost acordate „superlativele” perioadei de mercato, fiind luate în calcul atât cele mai bune mutări, cât și cele care ridică semne de întrebare.

În timp ce Lionel Messi este văzut din nou favorit la titlul de MVP, iar Inter Miami este creditată cu prima șansă la trofeu, românul Louis Munteanu a intrat în vizorul americanilor la o categorie nedorită: „cea mai slabă achiziție”. Titlul negativ a mers, totuși, către germanul Timo Werner, ajuns la San Jose Earthquakes, însă atacantul transferat de D.C. United de la CFR Cluj a fost creditat cu „potențial uriaș”.

„Poate fi modelat”

Jurnalistul american a ținut să facă o diferențiere clară între situația lui Werner și cea a fostului vârf din Gruia. Dacă în cazul germanului așteptările sunt scăzute din cauza formei din ultimii ani, Munteanu este privit cu o doză de indulgență datorită vârstei.

„Cei de la D.C. United primesc o mențiune onorabilă pentru suma cheltuită ca să-l aducă pe Louis Munteanu de la CFR Cluj, din România, dar, ca potențial, el are doar 23 de ani și poate fi modelat, în timp ce Werner este ferm la vârsta apogeului și are multe de demonstrat”, a scris Chuck Booth în materialul său.

În viziunea americanilor, mutarea lui Munteanu este riscantă prin prisma sumei investite, dar, spre deosebire de Werner, românul are avantajul vârstei, deci are potențial mare de a crește valoric în ultima perioadă.