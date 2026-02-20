Transferat în urmă cu o lună la FCSB, israelianul Ofri Arad (27 de ani), adus ca înlocuitor pentru Adrian Șut, va debuta la campioana României în meciul cu Metaloglobus.

Ofri Arad poate fi titular la FCSB în meciul cu Metaloglobus

De trei ori campion în Israel și cu meciuri în UEFA Champions League în CV, Arad s-a pus la punct cu condiția fizică și va fi la dispoziția staff-ului tehnic pentru partidele rămase din acest sezon.

Cu Metaloglobus, mijlocașul ar putea să fie chiar titular, spune Mihai Stoica, managerul general al echipei.

”Sigur va juca luni, dar e posibil chiar să înceapă”, a spus oficialul FCSB, la Prima Sport.

Ofri Arad a semnat în această iarnă liber de contract, după despărțirea de Kairat Almaty. El a primit o primă de instalare de 400.000 de euro și are un salariu lunar de 20.000 de euro.

Gică Craioveanu crede că FCSB nu se va califica în play-off

Întrebat dacă FCSB ar avea șanse să lupte la titlu în cazul în care ar prinde play-off-ul, Craioveanu a avut un nou răspuns categoric și a transmis că diferența de puncte față de primele clasate.

”(n.r. Prinde FCSB play-off-ul?) Nu! (n.r. Dacă prin absurd ar prinde, s-ar lupta la titlu?) E prea mare diferența, nu! Sunt 13 puncte, 6 după înjumătățire”, a spus Gică Craioveanu la Digi Sport.