FCSB suferă la capitolul fundașilor centrali după ce roș-albaștrii l-au pierdut și pe Mihai Popescu, care s-a accidentat la echipa națională.

Mihai Stoica: ”E posibil să jucăm cu Dăncuș!”

Siyabonga Ngezana este singurul central de meserie, astfel că la meciul cu Bologna, roș-albaștrii vor apela la o improvizație. Becali a anunțat că, alături de Ngezana, în centrul defensivei se va afla fie Mihai Lixandru, fie Baba Alhassan.

Situația s-ar putea schimba în viitorul apropiat. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB susține că roș-albaștrii nu vor aduce un fundaș liber de contract. În schimb, campioana României ar putea miza pe Andrei Dăncuș, fotbalistul în vârstă de 16 ani.

”Nu ne gândim să aducem fundaşi centrali liberi de contract de nicăieri, pentru că nu ai timp. Dacă e liber, e liber din septembrie, de prin mai-iunie, și atunci ce să faci cu el?

Astăzi, echipa noastră de Youth League a jucat împotriva campioanei Croaţiei, care a folosit jucători născuţi în 2006 şi 2007, doar doi jucători născuţi în 2008.

Andrei Dăncuş a jucat în meciul ăsta, el având 16 ani şi a făcut-o foarte bună. E posibil să joace Andrei Dăncuş, pentru că este fundaş central și chiar dacă este riscant, până la urmă, ce putem să riscăm? În situaţia în care suntem, poate câştigăm un fundaş central. Orice se poate”, a spus Mihai Stoica.

