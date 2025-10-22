Meciul poate fi urmărit de la 19:45, în format LIVE TEXT, pe Sport.ro.

Daniele Niccolini: ”Toată echipa e importantă, nu un jucător anume!”

Bologna a ajuns la București fără Vincenzo Italiano, antrenorul principal al echipei din Serie A, care s-a îmbolnăvit de pneumonie și a avut nevoie de internare. Astfel, cel care se va ocupa de echipă la meciul cu FCSB va fi secundul Daniele Niccolini.

Secundul lui Italiano a apărut și la conferința de presă, unde a fost întrebat ce jucător de la FCSB a remarcat. Tehnicianul a refuzat însă să dea un răspuns concret.

”FCSB e o echipă bună, foarte organizată. Nu traversează cel mai bun moment în campionat, știm asta. Europa este altceva. Noi trebuie să dăm maximum și să obținem un rezultat bun.

Cum am mai zis, toată echipa e importantă, nu un jucător anume. Când joci în deplasare în Europa, e greu și contra echipei și contra atmosferei. Sunt sigur că vor veni mulți fani. Am studiat jocul lor, știm care e jocul nostru și sperăm să facem un meci bun”, a spus Niccolini la conferința de presă.

