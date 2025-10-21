Fost atacant și golgheter cu FC Național în sezonul 1990/2000 (20 de goluri), Marian Savu a vorbit la Poveștile Sport.ro despre Daniel Bîrligea (25 de ani), vârful lui FCSB care este cotat la 5 milioane de euro de site-urile de specialitate.



Marian Savu a susținut că Bîrligea este un nouar adevărat și l-a descris drept un fotbalist bătăios și extrem de enervant pentru fundașii adverși, prin mișcările sale din timpul jocurilor.



FCSB a dat lovitura cu Bîrligea. Marian Savu, invitat la Poveștile Sport.ro: ”Un vârf, un nouar! Exact ce îți trebuie”



”E un jucător de bătaie. E acolo, în gura porții. Exact ce îți trebuie. Un vârf, un nouar! Nu e un jucător combinativ, dar e un jucător de bătaie. Lovește bine mingea cu capul și e ce trebuie.



E enervant pentru fundași, că e insistent. Se vede că a crescut în Italia. E un jucător cu personalitate. Indiferent de ce îi spui, el nu cedează. Știe că asta e meseria lui. Își vede interesul.



Îmi place de el”, a spus Marian Savu la Poveștile Sport.ro.



În acest sezon, Daniel Bîrligea a marcat de două ori în campionat, unde a oferit și o pasă decisivă în nouă apariții. Pe deasupra, atacantul și-a trecut numele pe tabela de marcaj de trei ori și a oferit două assist-uri în preliminariile Europa League.



FCSB l-a adus pe Bîrligea de la CFR Cluj în septembrie 2024 pentru două milioane de euro. De atunci, internaționalul român a consemnat 51 de prezențe în toate competițiile cu FCSB, a marcat 22 de goluri și a oferit șase pase decisive.



Cifrele lui Bîrligea



CFR Cluj: 101 meciuri jucate, 29 goluri înscrise, 11 pase decisive

FCSB: 51 meciuri jucate, 22 goluri înscrise, 6 pase decisive

Teramo: 43 meciuri jucate, 7 goluri înscrise, 2 pase decisive

Palermo Primavera: 25 meciuri jucate, 8 goluri înscrise, 1 pasă decisivă



Emisiune integrală cu Marian Savu la Poveștile Sport.ro



Invitat în emisiunea lui Andru Nenciu, Marian Savu istorisește nu numai puncte importante ale sezonului în care a devenit golgheterul campionatului, ci și momente de la Victoria București, Dinamo, FC Brașov sau Șahtior Donețk.



La Poveștile Sport.ro, fostul atacant rememorează perioada în care a mers la o selecție alături de Didi Prodan, spune cum a simțit-o pe Arsenal când a îmbrăcat tricoul lui Șahtior și îi analizează pe atacanții actuali din Superliga României.

