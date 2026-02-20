Sibienii s-ar fi așteptat ca omul care conduce arbitrajul românesc, Kyros Vassaras, să analizeze fazele controversate din meciul dintre Hermannstadt și CFR Cluj, dar șeful CCA și-a îndreptat atenția către alte faze discutate în spațiul public în această săptămână.

Hermannstadt îi cere explicații lui Kyros Vassaras

Pentru a obține o reacție din partea grecului, Hermannstadt a emis un comunicat oficial prin care le-a cerut celor de la CCA explicații publice pentru fazele controversate de la Sibiu.

În minutul 90+5, arbitrul Andrei Chivutele a dictat lovitură de la 11 metri după un fault comis de Sinyan asupra lui Kevin Ciobotaru, dar a revenit asupra deciziei după ce a fost chemat la monitorul VAR, spre nemulțumirea celor de la Hermannstadt.

„(n.r. - Credeți că va avea sorți de izbândă acest demers?) Vedem, nu știu. Mai știm ce funcționează în țara asta și ce nu funcționează. Așteptam să vedem ce spune domnul Vassaras, dar văd că ne scoate din ecuație”, a spus Claudiu Rotar, acționarul clubului sibian, pentru Sport.ro.

Ce urmează pentru Hermannstadt

În urma acestei înfrângeri, Hermannstadt a rămas pe locul 15, cu doar 17 puncte după 27 de etape și se pregătește pentru un meci importante, cu Csikszereda, o altă echipă care luptă pentru evitarea retrogradării în Superligă.

În ultimele două etape din sezonul regulat, Hermannstadt va întâlni două echipe cu pretenții la play-off: FC Botoșani va juca la Sibiu, iar apoi Hermannstadt se va deplasa la Galați pentru meciul cu Oțelul.

De asemenea, Hermannstadt este calificată și în sferturile Cupei României, acolo unde se va duela în deplasare cu Universitatea Cluj, în prima săptămână din luna martie.

Comunicatul lui Hermannstadt: ”Pe cine protejați, domnilor?”

„A.F.C. Hermannstadt își exprimă public nemulțumirea și indignarea cu privire la lipsa de reacție a Comisiei Centrale a Arbitrilor față de mai multe faze importante din meciul disputat de echipa noastră în etapa nr. 27 din Superliga României. Mai precis, ne referim aici la refuzul CCA de a prezenta public analiza tuturor momentelor litigioase din timpul meciului cu CFR Cluj. Considerăm că acest fapt este o sfidare la adresa clubului nostru, a competiției, dar și a celorlalte cluburi din Superliga

Pe cine protejați, domnilor?

Cât timp baremurile de arbitraj sunt plătite în mod egal de toate cluburile, dreptatea pe teren trebuie împărțită la fel, adică în mod egal, nu preferențial!

Solicităm public să fie prezentată analiza detaliată a CCA față de meciul FCH vs CFR Cluj, inclusiv înregistrările audio dintre arbitri și convorbirile acestora cu camera VAR!”, a transmis clubul sibian.