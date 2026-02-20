Spaniolii, cu internaționalul român Ionuț Radu între buturi, s-au impus cu 2-1 în fața echipei pregătite de Răzvan Lucescu la Salonic, pe ”Toumba”.

Celta Vigo a condus cu 2-0 la pauză. Iago Aspas a deschis scorul în minutul 34 și a pasat decisiv la golul lui Williot Swedberg în minutul 43. În repriza secundă, Alexander Jeremejeff a micșorat diferența (minutul 77), iar meciul s-a încheiat 2-1 pentru spanioli

Grecii dau cărțile pe față: ”PAOK a plătit scump cu Celta! Echipa lui Răzvan Lucescu trebuie să facă asta acum”

Jurnaliștii greci au evidențiat după meci că sincopele defensive ale lui PAOK i-au adus echipei înfrângerea cu Celta. Mai mult, grecii au explicat că echipa lui Răzvan Lucescu trebuie să corecteze cât mai rapid slăbiciunile defensive ca să întoarcă rezultatul în retur.

”PAOK a plătit scump pentru marile goluri defensive și absențele semnificative, suferind o înfrângere cu 1-2 în fața Celtei în primul său meci din play-off-ul Europa League.

Echipa lui Răzvan Lucescu trebuie să răstoarne scorul în retur și este nevoită să-și corecteze slăbiciunile defensive și să pară clar mai eficientă în atac.

Pe de altă parte, Celta a demonstrat că poate exploata fiecare greșeală și a pus deja o bază solidă pentru calificarea în faza optimilor”, a scris Metrosport.

Returul va avea loc o săptămână mai târziu (joi, 26 februarie), la Vigo, pe ”Estadio de Balaidos”. În tur PAOK și Celta Vigo s-au întâlnit la Salonic, pe ”Toumba Stadium”.