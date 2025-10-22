Proprietarul clubului de la malul mării petrece destul de mult timp în Turcia, unde călătorește frecvent pentru a vedea meciurile celor de la Alanyaspor, echipa unde evoluează fiul său, Ianis Hagi.

Gheorghe Hagi își caută locuință în Turcia

Presa turcă susține că Gheorghe Hagi a început căutările unui imobil în Alanya, pentru a nu mai fi nevoit să călătorească atât de des din România în Turcia pentru a-l vedea la treabă pe fiul său Ianis.

Turcii susțin că ”Regele” a început deja discuțiile cu agenții imobiliari din Alanya și este decis să își cumpere o locuință fie în regiunea Ciplakli, fie în Cikcilli.

”Legendarul număr 10 al lui Galatasaray și simbol al fotbalului românesc, Gheorghe Hagi, a decis să se stabilească permanent în Alanya, oraș pe care îl vizitează frecvent datorită fiului său, Ianis Hagi, care evoluează pentru Alanyaspor.

Sosit astăzi în oraș, Hagi a început căutările pentru o locuință, întâlnindu-se cu agenți imobiliari. Familia este deosebit de interesată de vilele moderne și pitorești din cartierele Ciplakli și Cikcilli”, a scris publicația Yedigunhaber.

Hagi ar fi negociat cu Eyupspor

Recent, s-a vehiculat că Gică Hagi ar negocia cu un club din Turcia. Presa din ”Țara Semilunii” a confirmat că ar fi vorba despre Eyupspor, clubul la care este legitimat și Denis Drăguș.

În cele din urmă, Eyupspor a ajuns la un acord cu Orhan Ak.

