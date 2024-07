Ce transfer! A prins doar patru minute la EURO 2024, dar Manchester United îi plătește clauza de reziliere

La o zi după ce a fost eliminat de la Campionatul European, acolo unde a bifat doar două meciuri pentru naționala Olandei, Joshua Zirkzee (23 de ani) este foarte aproape de transferul carierei, la Manchester United.

Starul de la Bologna s-a înțeles deja cu gruparea de pe Old Trafford, care este gata să plătească 34 de milioane de lire sterline, sumă ce reprezintă clauza de reziliere a olandezului din contractul cu gruparea de pe ”Renato Dall'Ara”, scrie jurnalistul Alex Crook de la talkSPORT.

În următoarele zile se așteaptă ca olandezul să efectueze vizita medicală și, dacă nu va apărea nimic neprevăzut, transferul va fi anunțat oficial.

Zirkzee nu a fost o piesă de bază la naționala lui Ronald Koeman pentru Campionatul European din Germania. A prins doar două meciuri, ambele din postura de rezervă, și a adunat doar patru minute la turneul final.

