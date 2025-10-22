OFICIAL Boom! Fostul dinamovist a semnat cu „lanterna roșie” din Liga 2

Boom! Fostul dinamovist a semnat cu „lanterna roșie" din Liga 2
CSM Olimpia Satu Mare, ultima clasată în Liga 2, a reușit o mutare surprinzătoare. 

CSM Olimpia Satu Mare i-a oferit un contract până la finalul sezonului portarului Dorian Railean, fost jucător al lui Dinamo și component al naționalei Moldovei.

Transferul a fost anunțat oficial de gruparea sătmăreană: „Ne întărim echipa cu un portar internațional! Suntem bucuroși să-l anunțăm pe Dorian Railean, 32 de ani, portar al naționalei Moldovei. Are 18 selecții, ultima în iunie 2024, contra Ucrainei. Bine ai venit și mult succes în culorile galben-albastru!”

Dorian Railean a semnat cu „lanterna roșie” din Liga 2

Railean vine să aducă experiență unei echipe aflate într-o situație critică. Deși a fost legitimat la Dinamo în ianuarie 2024, nu a prins niciun meci oficial în tricoul alb-roșu. A fost cedat liber de contract la finalul sezonului și a ajuns la Gloria Buzău, unde a bifat doar câteva apariții înainte ca echipa să retrogradeze.

În tricoul Gloriei, a fost rezervă în primele etape, apoi a debutat într-un 1-1 cu Rapid. A urmat un 1-5 cu Universitatea Craiova, după care a alternat între banca de rezerve și tribună. În play-out, a fost titular în victoria cu Sepsi (2-1) și în eșecul cu Oțelul (0-2). Ultimul meci l-a jucat în remiza cu UTA Arad, când echipa era deja retrogradată.

De-a lungul carierei, Railean a mai evoluat pentru Sheriff Tiraspol, Dacia Chișinău, Chindia Târgoviște și Gloria Buzău.

