Agent 2.0 | "Impresariam 80 de jucători, acum mai am vreo 10. Vreau calitate nu cantitate" 

Florin Manea este unul dintre agenții români de jucători cu cele mai bune relații în fotbalul european. Fiul lui Nicolae Manea, regretatul mare jucător al Rapidului din anii '70 și '80, a schimbat strategia obișnuită a impresarilor români, care au contracte cu zeci sau sute de fotbaliști concomitent.

El a decis să se ocupe de fotbaliști mai puțini, dar aleși pe sprânceană. În acest moment, este agentul lui Radu Drăgușin, fundașul împrumutat de Juventus la Sampdoria, dar reprezintă și alți jucători de viitor, precum Sefer de la Rapid și Bordușanu de la Dinamo, sau colaborează cu FC Botoșani, revelația din ultimele sezoane în fotbalul românesc, pentru aducerea unor fotbaliști peste media de valoare a Ligii 1.

"În afară de Radu Drăgușin nu mai reprezint mulți jucători. Eu îl mai am pe Antonio Sefer de la Rapid, îl am pe Antonio Bordușanu de la Dinamo, am mai găsit doi copii foarte buni de 16 ani... Am la Botoșani șase jucători, pe care i-am dus acum. Eu și Croitoru ne uităm la ei și, care ne place, îi aducem. Croitoru are ochi și lucrează cu 'agenți mici', nu cu 'agenți mari' cum se laudă alții, dar e în play-off în fiecare an. Ongenda de ce nu a vrut să meargă la FCSB? Când l-am prezentat și am spus că e peste media Ligii 1, au râs de el, s-a spus că are capul mare, că nu știu ce defecte are, și acum nu s-a mai dus el, deși a avut o oferta bună făcută de Gigi Becali.

Nu mai vreau să impresariez români, pentru că sunt puțini jucători de mare valoare. Dacă găsesc ceva peste medie, accept să îi iau. Să-i mut în Liga 1 de la o echipă la alta, nu mă interesează. Eu am avut la un moment dat 80 de jucători și nu puteam să mă ocup cum trebuie de toți. Nu poți fizic să te ocupi de toți. Am așteptat să se termine ciclul cu Tamaș, Goian, Raț, Pantilimon, iar acum am unul care e la echipă de top și câțiva tineri cu potențial mare. Mă sună multă lume, mă duc și văd jucători sau trimit oameni apropiați să îi vadă, dar problema e că nu sunt la nivelul la care vreau eu, să am speranță că pot să îi duc afară și să facă față", a declarat Manea pentru Sport.ro.