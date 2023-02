În ultimele luni, Antonio Sefer (22 de ani) a fost aproape de transferuri la Hapoel Beer Sheva, locul al treilea din prima ligă israeliană, și la Zulte Waregem, poziția a 16-a în prima divizie belgiană. Florin Manea, fostul său impresar, de care s-a despărțit de comun acord, după ce acesta a devenit persona non grata în interiorul clubului giuleștean, crede că fotbalistul ar trebui să aibă mai mare grijă în afara terenului, pentru a nu apărea suspiciuni în privința caracterului sau motivației sale. Sefer este cotat la 900.000 de euro, joacă extremă dreapta sau mijlocaș central ofensiv, a mai fost legitimat la Oțelul Galați și FC Groningen, iar în acest sezon a bifat 25 de meciuri și 5 goluri pentru Rapid.

"Pe Antonio Sefer s-a pus presiune să renunțe la mine"

"Mă judec cu Rapid pentru transferul lui Rareș Ilie. Eu sunt persona non grata la clubul Rapid, pentru că tata a fost doar un an acolo și a jucat câteva meciuri. A fost trecător pe acolo. Pe Antonio Sefer s-a pus presiune să renunțe la mine. Nu știu, or fi vrut să fie reprezentat de un agent mai cuminte. S-a răcit și relația între mine și el, din cauza asta. Am decis ca fiecare să meargă pe drumul lui. Chiar eu i-am zis 'du-te, că dacă ești cu mine ai probleme'. Nu mă sunau să-i prelungească contractul, niște șicane dintr-astea copilărești. Dar am aceeași clauză ca la Rareș Ilie, trebuie să primesc 30% dintr-un viitor transfer.

Nu văd o schimbare de mentalitate la jucătorii tineri. Ce își ia un fotbalist care ia banii din primul contract? Mașină scumpă. Sunt puțini cei care încearcă să depășească nivelul actual. Radu Drăgușin are un Q5, de 25.000 de euro, deși putea să-și ia ce bolid dorea. Ferrari, Lamborghini, orice dorea. A investit deja mare parte din primii bani câștigați. De asta îl apreciez, pentru că e un băiat cu capul pe umeri. E foarte atent la tot ce face, inclusiv la ce postează pe rețelele sociale.

"Sefer pune pe Facebook 'mi-a făcut mama geanta să plec în cantonament' "

Sefer pune pe Facebook 'mi-a făcut mama geanta să plec în cantonament'. La 23 de ani (n.r. - Sefer va împlini 23 de ani pe 22 aprilie)! Cine vrea să te transfere, citește acolo, ia la puricat tot ce ai postat, e atent la tot. Cum să pui că îți face mama geanta, om în toată firea? Păi, cine vrea să te transfere o să creadă că trebuie să te ia la pachet cu maică-ta. Trebuie să ai grijă ce postezi, pentru că cei de afară verifică tot. Vor să vadă cum gândești, dacă ești independent, dacă ești matur, dacă ai imagine curată.

Mi-a mai zis Mitică (n.r. - Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF) de unul Plumbuitu (n.r. - Gabriel Plumbuitu, 18 ani, extremă stânga care a mai fost legitimat la Gaz Metan Mediaș, Metaloglobus, SSU Poli Timișoara și CS Tunari), era la Juventus Colentina. Mi-a zis că e superfotbalist. Când mă uit pe contul lui de Facebook, era într-o poză cu o floare în gură. Ținea o lalea în gură! Am încheiat orice discuție", a declarat Florin Manea pentru Sport.ro.

Text și foto - Gabriel Chirea