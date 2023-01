Mândră de mutarea realizată, impresara Liubliana Nedelcu a ținut să anunțe printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare că ea a fost cea care a l-a dus pe Rareș la Nice.

Cu toate acestea, Victor Angelescu, acționarul clubului din Giulești, susține că el nu a primit niciun document de la respectiva impresară și că el a ținut legătura direct cu tatăl lui Rareș Ilie, care s-a și ocupat de mutare.

"Copilul nu a avut niciun impresar. Tatăl lui l-a reprezentat, iar eu am ținut legătura direct cu el. Nu am avut nicio hârtie cu impresarul respectiv. Nici nu am vorbit cu acel impresar despre acest jucător. Este meritul lui. A jucat bine și s-a făcut remarcat", a spus Victor Angelescu, potrivti DigiSport.

Florin Manea, atac fără perdea la adresa Liublianei Nedelcu

"Liubliana (n.r. - impresara Liubliana Nedelcu) a zis că l-a făcut pe Rareș Ilie, dar nu a apărut pe nicăieri. Postează, suferă de astea, 'sunt numărul 1', 'sunt regină', 'sunt pion'. Mă întreabă lumea de ce mă cert cu ea. Nu mă cert. Nu o bagă nimeni în seamă, crede-mă. Îl cunoaște pe Mongai (n.r. - Christophe Mongai, patron și CEO al USM Group, firmă de impresariat care intermediază transferuri preponderent în Franța sau pentru jucători din țări francofone), pe care îl știu și eu. Are o relație cu el și o mai bagă în față.

Am făcut Goian la Glasgow Rangers, Tamaș la WBA și Watford, Raț la West Ham și Rayo Vallecano, Deac la Schalke, Drăgușin Juventus, Sampdoria și Genoa, astea doar care îmi vin rapid în minte. Eu îl știu pe Radu de la 16 ani, mergeam cu troleibuzul, stăteam pe telefoane, pe avioane, întâlniri. Lumea zice doar că am luat 2 milioane de euro pentru prelungirea contractului lui Radu cu Juventus, dar nu știe ce relație am cu el și cât am muncit amândoi în acești ani. Clar că e bun și serios și îmi face munca mai ușoară.

Nu poate să existe respect între impresarii români, pentru că e piața mică și le e foame. Când le e foame, unii se transformă în fiare. Și mie mi-a fost foame la început. E fomică, când e piața mică. Încearcă să smulgă fiecare de unde se poate. Eu nu iau 10% de la jucători, nu am luat niciodată. La transfer, mă înțeleg cu clubul. Aștia, care se declară 'regine' și 'regi ai impresarilor', iau 10% fără jenă de la jucători", a spus Florin Manea, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru www.sport.ro.

sursa foto: Facebook Liubliana Nedelcu