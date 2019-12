FOTO | Vezi cum arata Culio in urma cu 10 ani, cand cucerea prima Supercupa a Romaniei cu CFR Cluj

Arc peste timp: cat de schimbat este Juan Emmanuel Culio in 2019, fata de acum 10 ani.

Juan Emmanuel Culio si-a luat ieri la revedere de la colegi si de la fanii lui CFR Cluj, el anuntand ca se intoarce in Argentina pentru a fi alaturi de familie, dar ca se va intoarce la club in postura de antrenor, pentru ca are de gand sa mai joace doi ani si sa isi obtina in acest timp licentele pentru a putea pregati echipa in viitor. Mijlocasul sud-american ramane unul dintre cei mai importanti fotbalisti straini care au jucat in Liga 1.

De numele argentinianului Culio se leaga cea mai glorioasa perioada din istoria lui CFR Cluj, cele 10 trofee interne cucerite intre 2007-2011 si 2017-2019, dar si participarea de doua ori in grupele Champions League si de doua ori in grupele Europa League, unde clujenii au invins pe AS Roma, chiar pe Stadio Olimpico, prin golurile marcate de el, au remizat cu Chelsea in Gruia si au avut un parcurs senzational in acest sezon, cu victorii contra lui Celtic, Lazio si Rennes.

In galeria foto puteti vedea cat de mult s-a schimbat Culio, care in 2009 castiga Supercupa Romaniei in fata Unirii Urziceni, in Giulesti, dupa lovituri de departajare, la echipa ialomiteana jucand atunci Valeriu Bordeanu si Marius Bilasco, actualul antrenor, respectiv oficial al clujenilor, dar si portarul Giedrius Arlauskis, iar antrenor era Dan Petrescu. La CFR Cluj au evoluat in acel meci Cristian Panin si Bogdan Mara, actualii team-manager si director sportiv ai ardelenilor.

Juan Emmanuel Culio

Data nasterii: 30 august 1983 (36 ani)

Locul nasterii: Mercedes, Provincia Buenos Aires (Argentina)

Post / picior: mijlocas central, mijlocas central ofensiv / stang

Echipe: CSD Flandria (2002-2004), Club Almagro (2004-2005), Independiente (2005-2006), Racing Club (2006-2007), CD La Serena (2007), CFR Cluj (2007-2011, 2017-2019), Galatasaray (2011-2012), Orduspor (2011-2012), Mersin Idmanyurdu (2012-2013), Deportivo La Coruna (2013-2014), Al Wasl (2014), UD Las Palmas (2014-2015), Real Zaragoza (2016), RCD Mallorca (2016-2017)

Meciuri / goluri: 519 / 51 goluri

Palmares: campion in Liga 1 (2007-2008, 2009-2010, 2017-2018, 2018-2019), Cupa Romaniei (2007-2008, 2008-2009, 2009-2010), Supercupa Romaniei (2009, 2010, 2018), Supercupa Turciei (2012), selectat echipa Ligii 1 (2017-2018)