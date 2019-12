CFR CLUJ - ASTRA, LIVE 20:00! Astra a castigat in tur dupa un meci de poveste: doua penalty-uri si doua eliminari! Cine castiga e lider in Liga 1

Urmarim si comentam impreuna CFR CLUJ - ASTRA pe www.sport.ro si Facebook Sport.ro.

CFR Cluj - Astra, ora 20:00, este meciul care inchide etapa si partida cea mai interesanta a rundei. Se intalnesc primele doua echipe ale campionatului.

CFR Cluj a pierdut pozitia de lider chiar in fata Astrei. Cele doua echipe sunt despartite de doar puncte in acest moment: Astra are 40, in timp ce CFR are 38.

Astra traverseaza o perioada incredibila: giurgiuvenii sunt neinvinsi de 9 etape, in ultimele 8 reusind sa castige de fiecare data. Meciul din tur a fost castigat de Astra, scor 3-2, dupa un meci de poveste. Giurgiuvenii au marcat doua goluri din penalty, iar ardelenii au avut doi jucatori eliminati.