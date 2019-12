Patru oameni de la CFR Cluj au invins-o pe Sevilla in 2009. Unul e inca jucator activ

CFR Cluj va juca cu FC Sevilla in „16”-imile Europa League.

In 2009, in Grupa G a Champions League, Unirea Urziceni a jucat cu FC Sevilla, Glasgow Rangers si VfB Stuttgart. Ialomitenii au terminat pe locul al treilea in grupa, dupa ce au invins pe Ibrox Park, scor 4-1, si au remizat in Ghencea cu Rangers, 1-1, au facut egal in Romania cu Stuttgart (1-1) si au invins pe Sevilla (1-0). La meciul cu spaniolii, singurul gol a fost inscris de Dragutinovici in propria poarta, iar din lot faceau parte mai multi oameni angajati acum la CFR Cluj.

Antrenorul principal Dan Petrescu era si atunci cel care conducea Urziceniul de pe banca, reusind o performanta istorica cu echipa care s-a desfiintat in 2011. Fundasul Valeriu Bordeanu si atacantul Marius Bilasco au fost integralisti in meciul cu FC Sevilla, iar acum primul este antrenor secund al clujenilor, iar cel de-al doilea este directorul departamentului de scouting de la CFR Cluj. Giedrius Arlauskis a jucat si el tot meciul in poarta Unirii, iar acum este portarul titular al actualei campioane a Romaniei. Lituanianul are 32 de ani si a ajuns la CFR Cluj in 2017, dupa ce a mai trecut, dupa despartirea de Urziceni din 2010, pe la Rubin Kazan, FCSB, Watford si Espanyol.

UNIREA URZICENI - FC SEVILLA 1-0

24 noiembrie 2009 / Stadionul „Steaua”, Bucuresti / 12.000 spectatori

Dragutinovici (autogol, 45)

Arbitru - Tom Ovrebo (Norvegia)

Unirea Urziceni: Arlauskis - Maftei, Mehmedovici, Galamaz, Bordeanu - Ricardo (Paduretu 90+4), Apostol, Frunza (T. Balan 64) - Brandan, (Semedo 89), Bilasco, Varga

Rezerve neutilizate: D. Tudor - Onofras, E. Nicu, Bruno Fernandes

Antrenor: Dan Petrescu

FC Sevilla: Javi Varas - Konko, Dragutinovici, Fernando Navarro, Sergio Sanchez - Navas, Zokora, Lolo (Renato 62), Capel (Luis Fabiano 62) - Kanoute, Negredo (Perotti 70)

Rezerve neutilizate: Dani Jimenez - Jose Carlos, Squillaci, Romaric

Jucatori absenti: Palop - Fazio, Adriano, Escude, Stankevicius, Duscher

Antrenor: Manolo Jimenez