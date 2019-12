Arma secreta pentru dubla de foc cu Sevilla: Tucudean revine la CFR! Anuntul facut de Dan Petrescu

CFR Cluj ar putea avea o arma secreta in dubla cu Sevilla din 16-imile Europa League.

George Tucudean ar putea fi teren la meciurile contra spaniolilor. Dan Petrescu a dezvaluit ca Tucudean va reveni la echipa in perioada de pauza din iarna si va face pregatirea alaturi de restul lotului.



"Din ce stiu eu, Tucudean va reveni la echipa. El se va reuni cu noi si va face pregatirea de iarna alaturi de colegii sai", a declarat Petrescu in cadrul unei conferinte de presa.

In varsta de 28 de ani, Tucudean s-a operat la inima in iunie. Operatia a decurs fara probleme, jucatorul a revenit pe teren, insa dupa o scurta perioada a fost supus unei noi interventii chirurgicale. Tucudean a decis sa renunte pentru un timp la activitatea sportiva de inalta performanta in urma cu 4 luni.

Meciurile dintre CFR si Sevilla, din 16-imile Europa League, se vor juca in februarie 2020.