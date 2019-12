In 2019, CFR Cluj a jucat 68 de meciuri, dar nu detine recordul de partide jucate! Ce echipa romaneasca are cele mai multe meciuri intr-un an calendaristic

In medie, daca scadem cele doua luni de vacanta, clujenii au jucat o partida la fiecare 4,5 zile.

In anul 2019, CFR Cluj a jucat 68 de meciuri, 56 de meciuri oficiale si 12 amicale. In ultimul an, echipa lui Dan Petrescu a jucat 15 meciuri in editia trecuta a Ligii 1 si inca 22 in actuala, 4 partide in Cupa Romaniei si 1 in Supercupa Romaniei, a disputat 8 intalniri in preliminariile Champions League si 6 in faza grupelor Europa League, dar a avut programate si 12 dueluri amicale, in pauzele de iarna, de vara si in cele in care s-au desfasurat meciuri ale echipelor nationale.

In medie, CFR Cluj a jucat un meci la fiecare 4,5 zile, dar performantele au fost unele notabile: a castigat titlul in Liga 1, in editia trecuta de campionat, si este lider al clasamentului, in actuala stagiune, a ajuns pana in play-off-ul Champions League si este calificata in „16”-imile de finala ale Europa League, unde va infrunta pe FC Sevilla. „Visinii” au reusit aceasta performanta si pentru ca au folosit cei mai multi jucatori dintre echipele din Liga 1, nu mai putin de 33, plus alti 3 care au aparut pe foaia de joc, dar nu au prins minute.

Celelalte recorduri erau detinute de FCSB, in anii 2016 (66 meciuri / vicecampioana Liga 1, castigatoare Cupa Ligii), 2013 (70 meciuri / campioana Liga 1, grupe Champions League, "16"-imi Europa League) si 2014 (70 meciuri / campioana Liga 1, play-off Champions League, grupe Europa League).

MECIURILE JUCATE DE CFR CLUJ IN 2019:

LIGA 1 (37)

SEZONUL 2018-2019 (15)

FC Hermannstadt 1-1 (2 februarie)

CS “U” Craiova 0-2 (10 februarie)

Astra 1-1 (16 februarie)

Poli Iasi 1-0 (23 februarie)

Sepsi 1-0 (3 martie)

Sepsi 3-1 (9 martie)

Viitorul 1-0 (16 martie)

Astra 1-0 (30 martie)

CS “U” Craiova 0-0 (7 aprilie)

FCSB 0-0 (14 aprilie)

Sepsi 1-0 (20 aprilie)

Viitorul 3-1 (29 aprilie)

Astra 5-1 (6 mai)

CS „U” Craiova 1-0 (12 mai)

FCSB 0-1 (19 mai)

SEZONUL 2019-2020 (22)

Poli Iasi 1-1 (13 iulie)

Academica Clinceni 4-1 (20 iulie)

Dinamo 1-0 (27 iulie)

Chindia 4-1 (3 august)

FC Hermannstadt 3-0 (10 august)

Sepsi 1-1 (17 august)

FC Botosani 4-1 (24 august)

Astra 2-3 (31 august)

FC Voluntari 5-0 (13 septembrie)

FCSB 0-0 (22 septembrie)

Gaz Metan Medias 3-0 (29 septembrie)

Viitorul 1-3 (6 octombrie)

CS „U” Craiova 2-0 (19 octombrie)

Poli Iasi 1-2 (28 octombrie)

Academica Clinceni 3-0 (2 noiembrie)

Dinamo 0-0 (10 noiembrie)

Chindia 4-0 (22 noiembrie)

FC Hermannstadt 1-1 (1 decembrie)

Sepsi 1-0 (4 decembrie)

FC Botosani 1-2 (8 decembrie)

Astra 2-0 (16 decembrie)

FC Voluntari (21 decembrie)

CUPA ROMANIEI (4)

EDITIA 2018-2019 (3)

Sepsi 1-0 (27 februarie)

Astra 1-3 (3 aprilie)

Astra 2-2 (24 aprilie)

EDITIA 2019-2020 (1)

FC Botosani 2-2/ 2-4 d.p. (25 septembrie)

SUPERCUPA ROMANIEI 2019 (1)

Viitorul 0-1 (6 iulie)

PRELIMINARII CHAMPIONS LEAGUE (8)

Astana 0-1 (9 iulie)

Astana 3-1 (17 iulie)

Maccabi Tel Aviv 1-0 (24 iulie)

Maccabi Tel Aviv 2-2 (30 iulie)

Celtic 1-1 (7 august)

Celtic 4-3 (13 august)

Slavia Praga 0-1 (20 august)

Slavia Praga 0-1 (28 august)

GRUPE EUROPA LEAGUE (6)

Lazio 2-1 (19 septembrie)

Celtic 0-2 (3 octombrie)

Rennes 1-0 (24 octombrie)

Rennes 1-0 (7 noiembrie)

Lazio 0-1 (28 noiembrie)

Celtic 2-0 (12 decembrie)

AMICALE (12)

Vorskla Poltava 0-0 (16 ianuarie)

FC Zurich 1-0 (18 ianuarie)

Ludogoret 2-0 (22 ianuarie)

Trencin 4-2 (25 ianuarie)

Gaz Metan Medias 0-0 (24 martie)

Orenburg 1-0 (18 iunie)

Steaua Rosie Belgrad 1-1 (22 iunie)

Osijek 2-1 (26 iunie)

Mlada Boleslav 1-0 (28 iunie)

Sparta Praga 1-0 (29 iunie)

Karpaty Lviv 0-1 (7 septembrie)

Varda SE 2-0 (17 noiembrie)