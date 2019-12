Tamas, MESAJ RAZBOINIC dupa ce a pierdut la Cluj: "Vedem in play-off cine e seful!" Ce i-a transmis lui Culio

CFR a castigat meciul cu Astra, scor 2-0, si a revenit pe primul loc. Gabi Tamas este de parere ca echipa sa nu a fost 100% concentrata pentru aceasta partida, desi era duelul pentru primul loc.

Tamas a avut un mesaj pentru Culio, care s-a aflat la ultimul meci pentru CFR, dar si pentru adversarii din aceasta seara: "Vedem in play-off cine e seful!"

"Il felicit pe Culio pentru ce a facut la echipa, putea sa mai joace lejer cativa ani. Poate nu am venit montati pentru acest meci, dar CFR-ul este cea mai buna echipa din campionat. Nu as vrea sa comentez de arbitraj. Nu ma intereseaza, sa fie sanatos. Nu am venit 100% concentrati la meci. Mai sunt etape pana la sfarsitul campionatului, ne vom revedea in play-off. Vedem in play-off cine e seful", a declarat Gabi Tamas la finalul partidei.