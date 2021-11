„A fost mult mai bine decât în meciul de acasă!” Culio a analizat înfrângerea din Conference League

Campioana României se află pe ultimul loc în clasamentul grupei D, cu un singur punct obținut după primele patru meciuri, iar singurele șanse la calificare sunt dacă va câștiga meciurile cu Randers și Jablonec.

Juan Culio a vorbit la finalul meciului despre înfrângerea suferită, ținând să evidențieze că echipa a arătat mult mai bine față de meciul tur.

Culio: „Trebuie să fim puțin nervoși!”

„Eu cred că am jucat mult mai bine decât în meciul de acasă, nu am avut noroc, dacă șutul lui Ciprian intra în poartă era altceva. Nu am avut noroc, după în faza a doua au venit ei și au dat gol. Nu a jucat greu echipa, a jucat mult mai bine decât acasă.

Golul rapid a fost greșeala noastră, am luat gol prea repede. Nu putem să facem nimic, acum trebuie să ne gândim la meciul cu Dinamo, din campionat. Va fi unul foarte greu.

Cred că următorul meci va fi foarte important, avem nevoie de o victorie ca să ne calificăm. Trebuie să ne gândim la Dinamo și după la competiția europeană.

Trebuie să fim puțin nervoși, dacă nu suntem, nu e bine. Prefer să fiu puțin atent, puțin nervos, e normal în fotbal. Un gazon incredibil, s-a văzut că amândouă echipele au jucat fotbal, s-a jucat bine, s-a pasat bine.

În competițiile europene e frumos, să joci cu atâta lume, jucătorii iubesc asta, eu iubesc asta. Mă simt jucător când văd multă lume la stadion.

E normal să fie dezamăgire când pierzi. Trebuie să ne gândim că avem un meci dur în campionat, cel cu Dinamo. Dan Petrescu e mereu așa în meciuri, trăiește meciurile cu intensitate”, a spus Culio la finalul partidei.