IMPRESIONANT! Mario Camora, mai EMOTIONAT CA NICIODATA! Capitanul CFR-ului a IZBUCNIT IN PLANS cand a fost intrebat despre Culio. VIDEO

Vestea retragerii lui Emmanuel Culio a socat lumea fotbalului.

Jucatorul CFR-ului si-a anuntat plecarea de la club printr-un filmulet postat pe pagina oficiala a clubului. Culio a declarat ca motivele retragerii sunt familiale, iar meciul cu Astra de maine, va fi ultimul meci al argentinianului.

Capitanul CFR-ului, Mario Camora, a vorbit la conferinta de presa dinaintea meciului cu Astra despre plecarea lui Culio. Portughezul a izbucnit in plans in momentul in care a vorbit despre retragerea prietenului sau.

"E greu, normal ca este greu. Pentru noi, colegii. Vorbesc in particular cu el, tot timpul am fost o persoana apropiata, si in afara fotbalului, de Culio. Eu stiam de decizia lui, cred ca am fost primul care a stiut.

Stiam de mult ca se gandea la asta dar, sincer, nu m-am asteptat sa fie atat de rapid. Am vorbit cu el acum ceva timp, sa se gandeasca, sa ramana pana la finalul sezonului, este un jucator care ne poate ajuta sa luam titlul. Il inteleg si pe el, e o pierdere mare pentru noi.

Am avut si ieri o discutie cu el, de dimineata, inainte de antrenament. M-am asteptat, insa este o discutie care imi va ramane in cap, cu siguranta.

E normal, ieri am fost ca doi copii, dar asta este viata, nu suntem pregatiti pentru acest moment, nimeni nu cred ca este pregatit. E o decizie foarte grea pentru un jucator de fotbal. I-am spus, ii inteleg decizia si ii doresc tot binele si stie ca e deschisa intotdeauna casa mea pentru el", a declarat Mario Camora la conferinta de presa.