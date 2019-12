Culio, in lacrimi la ultimul interviu: "Multumesc Romaniei pentru ce mi-a oferit! Asta nu o sa uit niciodata! Haide, Romania!" Cand a luat decizia si promisiunea facuta lui Petrescu

Culio a jucat in ultimul meci pentru CFR Cluj. Argentinianul pleaca in tara natala pentru a fi alaturi de familie si s-a despartit de echipa printr-un ultim gol.

Culio a dezvaluit si ca a luat decizia imediat dupa meciul cu Lazio, din Italia, si a fost o hotarare foarte greu de luat. Culio a tinut sa multeasca Romaniei si fotbalului romanesc, si evident fanilor clujeni pentru toate momentele frumoase pe care le-a trait in tara noastra.

De asemenea, Culio i-a promis lui Petrescu ca se va pregati in Argentina pentru a deveni antrenor si se va alatura staff-ului acestuia apoi indiferent la ce club va fi Petrescu.



"A fost emotionant inca de cand am luat decizia de a pleca in Argentina. Asta a fost imediat dupa meciul cu Lazio, de pe Olimpico. Multumesc Clujului ca a venit la meci luni seara, pe frig, era stadionul aproape plin. Seara asta a fost foarte, foarte frumoasa. Decizia a fost foarte, foarte greu de luat. Nu pot sa joc fara familie langa mine, familia e viata mea. Familia e in Argentina si eu stau singur aici. Trebuie sa fiu corect cu mine, cu colegii, cu antrenorul. Daca stau aici suparat si nefericit, pe cine ajut? Nu ajut pe nimeni, sunt corect si nu iau banii degeaba. A doua experienta la Cluj a fost mai frumoasa decat prima. Daca echipa va castiga campionatul, vin la petrecere. Au jucatori foarte buni, va fi greu, dar cred ca pot castiga campionatul. Dan Petrescu e un antrenor care pregateste meciurile foarte bine. E prea mare pentru Romania, trebuie sa mearga intr-un campionat mai puternic. Eu ma duc in Argentina sa ma pregatesc sa devin antrenor, ma duc la cursuri. Si apoi vin dupa Petrescu, oriunde ar fi. Vreau sa multumesc Romaniei pentru tot ce mi-a dat mie si familiei mele. Asta nu o sa uit niciodata! Haide, Romania!", a declarat Culio la finalul partidei.

Culio a dezvaluit si cum l-a convins Dan Petrescu sa vina la CFR Cluj pentru a doua oara.

"M-am intors pentru Dan Petrescu si pentru club. M-a sunat si mi-a zis sa revin la CFR pentru ca face echipa puternica. L-am intrebat daca promite ca face echipa puternica si mi-a zis ca da. Si am venit", a incheiat Culio.