Secretul lui FC Sevilla: au cel mai bun director sportiv din lume, supranumit "Midas de Nervion"

Monchi s-a reintors la Sevilla.

Ramon Rodriguez Verdejo (51 ani), directorul sportiv al lui FC Sevilla, cunoscut ca "Monchi", a fost portar al clubului andaluz intre 1990 si 1999. Dupa ce s-a lasat e fotbal, el a devenit director sportiv al clubului, intr-un moment greu, cand Sevilla retrogradase in Segunda Division si avea serioase probleme financiare.

Incepand cu 2000, el a reformat academia si a pus la punct un sistem foarte eficient de scouting, asa ca el este considerat responsabil de promovarea la echipa de seniori a unor fotbalisti ca Diego Capel, Alberto Moreno, Jesus Navas, Antonio Puerta, Sergio Ramos sau Jose Antonio Reyes, dar si pentru transferurile lui Adriano, Dani Alves, Julio Baptista, Federico Fazio, Seydou Keita si Ivan Rakitici, care au bagat in conturile clubului peste 200 de milioane de euro din transferuri si au ajutat la castigarea a 11 trofee, dintre care 5 Cupa UEFA/Europa League.

Dupa ce Sevilla a devenit unul dintre cele mai puternice cluburi din Spania si din Europa, Monchi a avut o experienta de aproape 2 sezoane la AS Roma, intre 2017 si 2019, unde a reformat lotul si modul de lucru in cadrul clubului. Pe 17 martie 2019, Monchi s-a intors la clubul andaluz, desi mai avea oferte din Spania, Franta si Anglia, cea mai serioasa fiind de la Arsenal, care ii oferea un salariu de 3 milioane de euro pe an. In aceasta vara, el a cheltuit peste 100 de milioane de euro pentru 10 transferuri, dar Sevilla este pe locul 3 in La Liga, la 4 puncte distanta de FC Barcelona si Real Madrid, iar in vara lui 2020 se crede ca isi va amortiza investitia, doar prin vanzarea a 1-2 jucatori din actualul lot.