Dezvaluiri din vestiarul CFR-ului! Discutia avuta de Culio cu Dan Petrescu: "Si asa sunt eu stresat, cu o gramada de probleme pe cap, nu mai suport sa te vad plangand!"

Culio a facut un anunt soc sambata: pleaca de la CFR Cluj.

Anuntul mijlocasului argentinian a luat prin surprindere pe toata lumea mai ales in contextul in care CFR tocmai s-a calificat in "primavara" Europa League si echipa se lupta la titlu in Liga 1.

Culio si-a motivat decizia spunand ca trebuie sa se intoarca acasa pentru a fi aproape de familie. Dan Petrescu a vorbit despre acest subiect si a spus ca i-a permis lui Culio sa plece in Argentina pentru ca fotbalistul in varsta de 36 de ani nu se mai putea concentra.



"Vine intruna in biroul meu si iar plange! I-am zis: 'Si asa sunt eu stresat, cu o gramada de probleme pe cap, nu mai suport sa te vad plangand!'. Pentru el, fiecare antrenament era... Nu ca un meci, ca sfarsitul lumii! N-am mai vazut asa ceva, un jucator care sa fie atat de dedicat, atat de ambitios! Cand a venit Costache de la Dinamo, dupa primul antrenament mi-a spus: 'Nu se poate! Chiar exista asa ceva?'. 'Ce e, ma?'. 'Culio! Cum se antreneaza!'. Era uimit fiindca nici el nu mai vazuse un profesionist serios la maximum", a declarat Dan Petrescu potrivit GazeteiSporturilor.