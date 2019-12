Petrescu, ironic dupa tragerea la sorti: "Sevilla a castigat Europa League de trei ori, suntem favoriti clar! Ce sa mai zic?" Si-a facut lista neagra la CFR: "Vor pleca multi!"

Dan Petrescu a anuntat si ca vor fi schimbari importante in iarna la CFR Cluj. Petrescu si-a facut deja lista neagra.

"Nici noi nu am facut un meci bun, dar nici Astra. Cred ca in play-off vor fi ocazii de ambele parti. Azi am avut doar noi. Nu voiam Salzburg si Sevilla. Preferam Arsenal sau Manchester United din toate punctele de vedere, nu sunt intr-o forma buna. Ce sa zic de Sevilla? Jucam impotriva unei echipe care a castigat de trei ori la rand Europa League, suntem favoriti clar. Ce sa mai zic? Nu a fost o tragere cum ne doream. Sevilla era o echipa foarte puternica atunci, cand eram la Unirea. Cred ca si asta e o echipa foarte buna, dar aia de atunci era fantastica. Trebuie sa visam ca nu avem ce face, dar sansele sunt mult mai mari de partea lor decat de partea noastra.



Vor fi si foarte multi jucatori care vor pleca. Asta e clar. Am doi-trei jucatori pe care as vrea sa-i luam", a declarat Dan Petrescu la conferinta de presa.

Dan Petrescu s-a suparat atunci cand a fost intrebat despre posibile oferte. "Iar aceeasi intrebare?", a fost reactia lui Petrescu.