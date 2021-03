Dupa ce Tatarusanu, Pantilimon si Lung s-au retras de la echipa nationala, am putea avea un titular surpriza in poarta, in preliminariile CM 2022.

Florin Prunea, fostul portar al echipei nationale, care are 40 de selectii sub tricolor si a fost in lot la CM 1994, CM 1998, Euro 1996 si Euro 2000, spune ca retragerile lui Ciprian Tatarusanu, Costel Pantilimon si Silviu Lung lasa o gaura in lotul Romaniei. Fostul goalkeeper crede ca favorit sa devina titular este David Lazar (Astra Girugiu), care a avut continuitate in acest sezon la echipa de club. Lazar a jucat la Vointa Sibiu, Pandurii Tg. Jiu, Vejle, FC Botosani si Astra Giurgiu, are patru aparitii in nationala Romaniei U21, in 2011, si o selectie la echipa mare, in 2020, in amicalul cu Belarus, scor 5-3. Portarul are 22 de meciuri jucate in acest sezon pentru Astra, care ocupa locul 8 in Liga 1 si este calificata in semifinalele Cupei Romaniei, unde va intalni Dinamo.

"Nu stiu cat de important este ca s-au retras Tatarusanu, Pantilimon si Lung. M-a suprins foarte tare ca s-au retras intr-o perioada scurta de timp si fara preaviz. Eu cred ca au fost alte probleme, extrasportive, nu de ordin sportiv. Pentru ca toti puteau sa joace titulari la echipa nationala, fara probleme. Urmeaza sa vedem daca avem o mare problema intre buturi. Singurul portar care apara si apara bine este Lazar de la Astra. Radu nu a aparat deloc la Inter, Nita a aparat si nu prea in Cehia...

Parerea mea este ca se va merge pe varianta Lazar, pe el l-as baga titular in meciul cu Germania. Pentru un portar conteaza mult sa apere meci de meci. Daca nu aperi, trebuie sa ai o experienta foarte mare, cum a fost Tatarusanu, care nu apara la echipa de club, dar a fost cel mai bun jucator la echipa nationala, in ultimii trei ani. Dar astea sunt exceptii. De obicei, postul de portar este unul unde trebuie sa ai continuitate. Tatarusanu ajunsese la un nivel de maturitate foarte mare si de aceea nu avea probleme ca nu juca la club. Avea o experienta in spate la echipa nationala", a declarat Florin Prunea pentru Sport.ro.