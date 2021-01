Zapada face PRIMA VICTIMA in Liga 1! Lazar s-a ACCIDENTAT dupa ce a alunecat si a fost inlocuit! Ce a patit portarul Astrei

Astra Giurgiu si Universitatea Craiova s-au intalnit in etapa cu numarul saptesprezece din Liga 1.

Zapada face prima victima in Liga 1, dupa ce David Lazar s-a accidentat in meciul cu Universitatea Craiova. Terenul nu a fost deszapezit in totalitate, iar in zona portilor zapada nu a fost curatata, motiv pentru care, unul dintre cei mai buni portari din Romania a fost fortat sa iasa de pe teren.

Lazar s-a accidentat in minutul 19, cand a degajat balonul din propriul careu. Portarul a cerut interventia medicilor si a incercat sa continue jocul, dar 4 minute mai tarziu a alunecat pe zapada, iar in minutul 27 a cerut schimbarea din cauza ca nu mai putea juca.

Portarul a fost unul dintre jucatorii de baza ai Astrei, care a salvat echipa in repetate randuri, iar pierderea sa ar fi una semnificativa pentru giurgiuveni daca accidentarea se dovedeste a fi serioasa.