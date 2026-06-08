Marius Șumudică, asaltat de oferte! Antrenorul român este curtat de „Real Madrid al Africii”

Gata să preia „Real Madrid al Africii”
Potrivit presei internaționale, Marius Șumudică (55 de ani) este dorit în Egipt, pe banca gigantului Al Ahly. Sâmbătă, antrenorul a oferit o primă reacție publicației egiptene Btolat în legătură cu posibilitatea de a ajunge la cârma celei mai titrate echipe de pe continent.
„Nu a existat nicio comunicare sau întâlnire cu vreun oficial de la Al Ahly, nici cu mine, nici cu reprezentanții mei până acum. Al Ahly este Real Madrid al Africii și cel mai bun club din lumea arabă și africană, și ar fi o onoare uriașă pentru mine să îl antrenez, mai ales că știu foarte bine campionatul egiptean”, a spus Șumudică.
Varianta Turcia rămâne deschisă
Pe lângă interesul din fotbalul egiptean, tehnicianul român rămâne un nume de interes și pentru campionatul Turciei. După despărțirea de Al-Okhdood, formație pe care nu a reușit să o salveze de la retrogradarea în liga secundă, Șumudică este o opțiune principală pentru banca celor de la Amedspor.
Echipa din Diyarbakir, nou-promovată în premieră în Superliga Turciei, caută un antrenor care cunoaște foarte bine fotbalul turc. Conducerea clubului consideră că experiența acumulată de tehnicianul român la formații precum Kayserispor, Gaziantep sau Rizespor reprezintă un atu major pentru o stagiune competitivă pe prima scenă.