Marius Șumudică, asaltat de oferte! Antrenorul român este curtat de „Real Madrid al Africii”

Gata să preia „Real Madrid al Africii”

Potrivit presei internaționale, Marius Șumudică (55 de ani) este dorit în Egipt, pe banca gigantului Al Ahly. Sâmbătă, antrenorul a oferit o primă reacție publicației egiptene Btolat în legătură cu posibilitatea de a ajunge la cârma celei mai titrate echipe de pe continent.

„Nu a existat nicio comunicare sau întâlnire cu vreun oficial de la Al Ahly, nici cu mine, nici cu reprezentanții mei până acum. Al Ahly este Real Madrid al Africii și cel mai bun club din lumea arabă și africană, și ar fi o onoare uriașă pentru mine să îl antrenez, mai ales că știu foarte bine campionatul egiptean”, a spus Șumudică.