Veteranul David Lazar (34 de ani) și-a manifestat bucuria după meciul Hermannstadt - Farul 1-0, în care echipa sa a câștigat trei puncte cruciale în lupta pentru salvarea de la retrogradare și în care portarul experimentat a fost numit omul meciului.

Lazar a avut mai multe parade importante care au făcut diferența, iar după meci l-a lăudat pe Rafael Munteanu (20 de ani), omologul său de la Farul Constanța. Lazar i-a prevăzut un viitor frumos lui Munteanu.

„E ceva senzațional, sunt foarte fericit pentru cele trei puncte. S-a jucat deschis, oricare echipă putea să câștige. Am crezut până la final și ne-a ieșit astăzi.

Am rămas calm, știam că se poate echilibra balanța, am avut și noi ocazii. Portarul lor, Munteanu, a făcut un meci senzațional, îi văd un viitor frumos.

Trebuie neapărat să câștigăm și meciul următor. Play-out-ul e scurt, avem nevoie de puncte. E un vis să fiu acasă, să joc pentru echipa din orașul meu. Mă bucur că sunt aproape de familie”, a declarat David Lazar, la finalul partidei.

