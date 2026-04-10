Veteranul David Lazar (34 de ani) și-a manifestat bucuria după meciul Hermannstadt - Farul 1-0, în care echipa sa a câștigat trei puncte cruciale în lupta pentru salvarea de la retrogradare și în care portarul experimentat a fost numit omul meciului.
David Lazar, fairplay după Hermannstadt - Farul 1-0
Lazar a avut mai multe parade importante care au făcut diferența, iar după meci l-a lăudat pe Rafael Munteanu (20 de ani), omologul său de la Farul Constanța. Lazar i-a prevăzut un viitor frumos lui Munteanu.
„E ceva senzațional, sunt foarte fericit pentru cele trei puncte. S-a jucat deschis, oricare echipă putea să câștige. Am crezut până la final și ne-a ieșit astăzi.
Am rămas calm, știam că se poate echilibra balanța, am avut și noi ocazii. Portarul lor, Munteanu, a făcut un meci senzațional, îi văd un viitor frumos.
Trebuie neapărat să câștigăm și meciul următor. Play-out-ul e scurt, avem nevoie de puncte. E un vis să fiu acasă, să joc pentru echipa din orașul meu. Mă bucur că sunt aproape de familie”, a declarat David Lazar, la finalul partidei.
Echipele utilizate
- FC Hermannstadt: Lazar – Căpuşă, Karo, Chorbadzhinski, Ciubotaru – Albu, Ivanov, Zargary (Stancu 75’) – Balaure (Afalna 64’), Gjorgjievski (Buş 53’), Neguţ. Antrenor: Dorinel Munteanu
- Farul Constanţa: R. Munteanu – Maftei, Ţîru, Gustavo, Ganea – Vînă (Ramalho 61’), Sîrbu (Dican 70’), Radaslavescu (Furtado 61’) – Grigoryan (Tănasă 23’), Alibec (Goncear 70’), Işfan. Antrenor: Ianis Zicu.
- Cartonaşe galbene: / Dican 74’, Ţîru 90’+1
- Arbitri: Marcel Bîrsan - Mircea Mihail Grigoriu, Traian Ionuţ Neacşu - Cristian Moldoveanu
- Camera VAR: Cristina Trandafir, Radu Ghinguleac
- Observatori: Marcel Savaniu, Octavian Goga