EXCLUSIV | "E cam ce avem mai bun in momentul de fata!" Selectia facuta de Radoi este apreciata de un fost international. De ce este Keseru favorit sa fie titular in fata lui Puscas

Mirel Radoi a anuntat lotul pe care se va baza la meciurile cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia.

Fostul international Florin Bratu a analizat lotul convocat de Mirel Radoi pentru primele meciuri din preliminariile pentru Campionatul Mondial.

Bratu a considerat ca Radoi a chemat cei mai in forma fotbalisti pentru aceste meciuri si a analizat lupta dintre Keseru si Puscas pentru postul de titular in atacul echipei nationale.

"Eu cred ca e cam ce avem noi mai bun in momentul de fata si mai in forma. Poate surprinde putin Bicfalvi pentru ca nu prea l-am vazut in ultimul timp la echipa nationala, insa a avut evolutii bune in ultimul timp la echipa de club, inscrie goluri, e un jucator constant atat in rezultate cat si el personal si lucrul acesta ma bucura.

Keseru are un atuu in momentul de fata pentru ca nu a fost accidentat, a jucat la echipa de club, inscrie. George Puscas vine dupa o perioada in care a stat destul de mult accidentat. A revenit de cateva saptamani, dar cred ca ritm, intensitatea o are mai buna Keseru si bineinteles si experienta o are de partea sa. Are o anumita varsta si cred ca stie sa gestioneze mai bine aceste lucruri", a mai spus Florin Bratu", a spus Bratu la PRO X.