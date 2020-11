David Lazar a inchis poarta in partida cu Hermannstadt si a demonstrat de ce merita sa fie la echipa nationala! Ce spune despre relatia cu Tatarusanu: "Stiam ca o sa se retraga"

Astra Giurgiu s-a impus cu 1-0, fata lui Hermannstadt, intr-un meci din etapa a 11-a a Ligii 1.

Portarul Astrei, Davi Lazar, a avut o partida solida contra sibienilor, iar in minutul 72 a avut doua parade consecutive in decurs de cateva secunde, reusind sa ii opreasca pe Karanovic si Jo Santos sa marcheze. Ciprian Tatarusanu si-a anuntat retragerea de la nationala, iar Lazar, alaturi de Ionut Radu ii pot lua locul in poarta Romaniei. David Lazar a debutat deja pentru nationala de seniori, in amicalul cu Belarus, pe care tricolorii l-au castigat cu 5-3.

Portarul Astrei a marturist dupa evolutia buna contra lui Hermannstadt ca are o relatie apropiata cu Tatarusanu si ca stia ca se va retrage de la nationala.

"Incerc sa imi fac treaba cat mai bine, asta imi este meseria, fiecare si-a adus aportul astazi.Sunt mai multi portari care vin si din spate, si tineri, si cu experienta. Eu incerc sa imi fac treaba cat mai bine, meci de meci.

Am o relatie apropiata cu Tata, e un baiat extraordinar, stiam ca o sa se retraga, dar el e un baiat modest, nu a vrut sa faca mult tam-tam. Un jucator care in ultimii 11 ani a ajutat Romania in foarte multe meciuri", a spus David Lazar.