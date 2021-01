Verdictul medicilor pentru David Lazar dupa accidentarea din meciul cu Craiova! Cate etape va lipsi portarul de pe teren

Portarul Astrei s-a accidentat in meciul cu Universitatea Craiova.

David Lazar a acuzat dureri in zona gleznei dupa ce, in incercarea de a degaja o minge, ar fi lovit gazonul.

Fotbalistul in varsta de 29 de ani, care se afla in atentia lui Mirel Radoi pentru meciurile din preliminariile Campionatului Mondial din 2022, a fost supus astazi unui RMN, cei de la FRF ajutandu-l pe goalkeeper sa afle care este situatia sa medicala.

Din fericire, Lazar nu are ruptura de ligament, insa se pare ca la glezna exista o acumulare de sange pentru care fotbalistul a inceput tratamentul, potrivit DigiSport. Initial a facut o sedinta de terapie cu ultrasunete, iar astazi a mers la Bucuresti pentru o sedinta cu laser.

David Lazar va absenta de la meciul cu Sepsi, din urmatoarea etapa a Ligii 1, revenirea lui fiind posibila in partida cu CFR Cluj, in functie de modul in care va decurge recuperarea.

Portarul Astrei este unul dintre principalele variante pe care selectionerul Mirel Radoi le ia in considerare pentru a-l inlocui pe Tatarusanu in poarta echipei nationale.