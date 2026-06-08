În primul joc de pregătire, România a remizat cu Georgia, la Tbilisi, scor 1-1, iar în al doilea, prima reprezentativă a învins-o pe Țara Galilor la București, în Ghencea, pe stadionul ”Steaua”, cu 2-1.

Tricolorul care ”a făcut totul aproape perfect” în România - Țara Galilor: ”E remarcatul meciului”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a evidențiat că Louis Munteanu este remarcatul său din meciul cu Țara Galilor. Oficialul grupării roș-albastre a punctat faptul că fotbalistul lui DC United a făcut totul aproape perfect.

”Louis Munteanu e remarcatul meciului, a făcut totul aproape perfect”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Munteanu a fost autorul unui gol de clasă în minutul 26, când a scăpat pe un contraatac și a lansat un șut violent direct la vinclu. Bijuteria sa a fost însă anulată după ce tușierul a ridicat fanionul de la margine.

Reluările au arătat însă că Munteanu nu a fost în poziție de ofsaid după devierea lui Darius Olaru, dar lipsa VAR-ului a făcut ca golul să rămână invalidat.

Louis Munteanu, cotat la 5 milioane de euro

În iarnă, Louis Munteanu a plecat din Superliga, după ce DC United le-a plătit celor de la CFR Cluj șase milioane de euro pentru serviciile internaționalului român.

Pe continentul american, Louis Munteanu a bifat 11 apariții în MLS, unde a înscris cinci goluri și a consemnat o pasă decisivă, dar și un meci în US Open Cup.