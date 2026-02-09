FC Argeș și FC Hermannstadt au anunțat astăzi un schimb de portari.

Cătălin Căbuz ajunge de la sibieni la FC Argeș, în timp ce David Lazar a plecat de la piteșteni la FC Hermannstadt.

”Cluburile FC Argeș și FC Hermannstadt au ajuns la un acord pentru un schimb de portari. Cătălin Căbuz este noul portar al echipei noastre, iar David Lazar face pasul către echipa sibiană. Totodată, prin această mutare, David revine aproape de casă și de familie.

Îi urăm „Bun venit!” lui Cătălin și îi mulțumim lui David pentru toate paradele reușite în tricoul nostru! Mult succes amândurora! ⚪️🟣”, a postat FC Argeș.