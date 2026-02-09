OFICIAL Schimb de portari în Superligă! Unde s-a transferat Cătălin Căbuz și cine a venit în locul său

Schimb de portari în Superligă! Unde s-a transferat Cătălin Căbuz și cine a venit în locul său Superliga
Continuă mutările în Superliga României.

Catalin CabuzDavid LazarFC ArgesFC Hermannstadttransferuri superliga
FC Argeș și FC Hermannstadt au anunțat astăzi un schimb de portari.

Cătălin Căbuz ajunge de la sibieni la FC Argeș, în timp ce David Lazar a plecat de la piteșteni la FC Hermannstadt.

”Cluburile FC Argeș și FC Hermannstadt au ajuns la un acord pentru un schimb de portari. Cătălin Căbuz este noul portar al echipei noastre, iar David Lazar face pasul către echipa sibiană. Totodată, prin această mutare, David revine aproape de casă și de familie.

Îi urăm „Bun venit!” lui Cătălin și îi mulțumim lui David pentru toate paradele reușite în tricoul nostru! Mult succes amândurora! ⚪️🟣”, a postat FC Argeș.

FC Argeș și FC Hermannstadt s-au întâlnit în ultima etapă

FC Argeș s-a impus cu 3-1 în fața lui FC Hermannstadt, într-un meci din runda a 26-a din Superliga.

Golurile piteștenior au fost marcate de Bettaieb (31', 83') și de Robert Moldoveanu (80'), în timp ce Sergiu Buș (88') a marcat pentru sibieni. 

Andreas Karo (FC Hermannstadt) a fost eliminat direct în minutul 29, în urma unei intrări greu de privit.

