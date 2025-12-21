VIDEO EXCLUSIV El e cel mai bun străin care a jucat în România! Wesley și Adailton au completat podiumul

Costel Pană a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.

Fostul mijlocaș Costel Pană a fost invitat la Poveștile Sport.ro, emisiune transmisă de Sport.ro, VOYO și You Tube Sport.ro.

Costel Pană a reușit să aducă sclipiri în jocul lui Dinamo în sezonul 1991 -1992, când echipa din ”Ștefan cel Mare” cucerea titlul în România fără meci pierdut. Cu o linie de mijloc senzațională, cu Demollari, Gerstenmajer și Moga în atac, Dinamo a făcut spectacol într-un sezon în care și-a dominat adversarele.

Costel Pană, de părere că Sulejman Demollari e cel mai bun străin care a jucat în România

De altfel, întrebat de moderatorul Andru Nenciu care este, din punctul său de vedere, cel mai bun străin care a jucat în România, Costel Pană l-a numit, fără ezitare, chiar pe Demollari.

  • Podiumul a mai fost prins de Wesley și Adailton.

Sulejman Demollari (61 de ani) este în continuare considerat ca fiind cel mai bun stranier din istoria lui Dinamo. Atacantul albanez a semnat cu gruparea din ”Ștefan cel Mare” în 1991, fiind remarcat de Florin Halagian la un meci U21 între naționala Germaniei și cea a Albaniei.

Sulejman Demollari, campion al României cu Dinamo

Demollari a jucat din 1991 până în 1995 în tricoul lui Dinamo, timp în care a câștigat și titlul de campion.

”Demolari, locul 1! Wesley, pe 2, Adailton, pe 3! Demolari... cu câțiva ani înainte, România a jucat un amical la Tirana. Eu ascultam la radio meciul, iar comentatorul nostru îl tot remarca. Atunci, mie mi-a rămas în minte. Am avut apoi o discuție cu cineva de la echipă, i-am spus că vrem să-l transferăm: 'faceți tot ce e omenește posibil să îl aduceți, e un fotbalist foarte bun!'.

Așa a fost, nu ne-am înșelat! Era calm, orice balon aruncai pe ei, nu pierdea duelul! Pasa exact unde trebuia. Nu avea viteză de reacție, dar gândea foarte repede. Din cinci soluții, o găsea pe cea mai bună. Foarte bun pasator, bun finalizator.

Un coleg de echipă extraordinar!”, a precizat Pană la Poveștile Sport.ro.

Sulejman Demollari este antrenor secund al Albaniei U19

În urmă cu trei ani și jumătate, Sulejman Demollari a vorbit pentru Pro TV, povestind despre momentele pe care le-a petrecut în România, amintindu-și cu drag și melancolie perioada în care a jucat pentru Dinamo.

”Eu sunt aici, după cum se vede, lucrez la federația albaneză. Îmi este dor de România, eu am trecut prin momente frumoase în România, în primul rând sunt și campion cu legenda Dinamo București și am petrecut ani frumoși acolo.

A venit o ofertă, după cum știți, după Revoluția noastră, a existat o ieșire pentru noi, fotbaliștii să jucăm în afara țării și mi-a plăcut. Primul antrenor a fost Mircea Lucescu, după aceea a venit Florin Halagian și a mers bine. Eu am ajuns la Dinamo, e adevărat, a fost o echipă mare, toți jucătorii erau la naționale.

La naționala de tineret, eu la naționala albaneză și cu portarul, a fost o echipă foarte puternică, împreună cu Steaua, Rapid, Craiova. Dar Dinamo a avut un lot foarte puternic, sunt jucători, Dorinel Munteanu, Gică Mihali, portari Stelea, Prunea. A fost o echipă extraordinară.

Eu am fost un tip foarte liniștit, am mers foarte bine cu toții, țin minte că Mihăescu făcea multe glume, făcea atmosfera în echipă. Am fost în cameră cu frații Pană și cu alții, am petrecut timp foarte frumos.

Nu a fost greu să învăț română pentru că eu am stat întotdeauna cu băieții, cu românii. M-au ajutat mult, și în hotel, în cameră și pe teren”, spunea Sulejman Demollari.

