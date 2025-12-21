El e cel mai bun străin care a jucat în România! Wesley și Adailton au completat podiumul

Fostul mijlocaș Costel Pană a fost invitat la Poveștile Sport.ro, emisiune transmisă de Sport.ro, VOYO și You Tube Sport.ro.

Costel Pană a reușit să aducă sclipiri în jocul lui Dinamo în sezonul 1991 -1992, când echipa din ”Ștefan cel Mare” cucerea titlul în România fără meci pierdut. Cu o linie de mijloc senzațională, cu Demollari, Gerstenmajer și Moga în atac, Dinamo a făcut spectacol într-un sezon în care și-a dominat adversarele.

Costel Pană, de părere că Sulejman Demollari e cel mai bun străin care a jucat în România

De altfel, întrebat de moderatorul Andru Nenciu care este, din punctul său de vedere, cel mai bun străin care a jucat în România, Costel Pană l-a numit, fără ezitare, chiar pe Demollari.

Podiumul a mai fost prins de Wesley și Adailton.

Sulejman Demollari (61 de ani) este în continuare considerat ca fiind cel mai bun stranier din istoria lui Dinamo. Atacantul albanez a semnat cu gruparea din ”Ștefan cel Mare” în 1991, fiind remarcat de Florin Halagian la un meci U21 între naționala Germaniei și cea a Albaniei.

Sulejman Demollari, campion al României cu Dinamo

Demollari a jucat din 1991 până în 1995 în tricoul lui Dinamo, timp în care a câștigat și titlul de campion.

”Demolari, locul 1! Wesley, pe 2, Adailton, pe 3! Demolari... cu câțiva ani înainte, România a jucat un amical la Tirana. Eu ascultam la radio meciul, iar comentatorul nostru îl tot remarca. Atunci, mie mi-a rămas în minte. Am avut apoi o discuție cu cineva de la echipă, i-am spus că vrem să-l transferăm: 'faceți tot ce e omenește posibil să îl aduceți, e un fotbalist foarte bun!'.

Așa a fost, nu ne-am înșelat! Era calm, orice balon aruncai pe ei, nu pierdea duelul! Pasa exact unde trebuia. Nu avea viteză de reacție, dar gândea foarte repede. Din cinci soluții, o găsea pe cea mai bună. Foarte bun pasator, bun finalizator.

Un coleg de echipă extraordinar!”, a precizat Pană la Poveștile Sport.ro.

