Cum au fost suprinși Șumudică și Karim Benzema după ce Al Hilal s-a distrat cu Al Okhdood
Marius Șumudică a avut o seară de coșmar în Arabia Saudită.

Marius Sumudicа, Al Okhdood, Al Hilal, Karim Benzema
În etapa cu numărul 21 din campionatul Arabiei Saudite, Al Okhdood, echipa pe care o antrenează, a pierdut cu un neverosimil 0-6 în fața lui Al Hilal.

Karim Benzema, care abia a semnat cu Al Hilal, a fost titular, iar prezența fostului atacant de la Real Madrid s-a simțit profund.

După un gol anulat al lui Al Dawsari la VAR, Benzema a deschis scorul în minutul 31. Prima repriză s-a încheiat cu 1-0 în favoarea lui Al Hilal și nimic nu a prezis măcelul ce avea să urmeze după pauză.

În minutul 60, Karim Benzema a dublat avantajul echipei sale în minutul 60, iar patru minute mai târziu, fostul star al echipei de pe Santiago Bernabeu a reușit hat-trick-ul.

Tot Benzema a contribuit cu pasa decisivă pentru al patrulea gol al lui Al Hilal, care i-a aparținut lui Malcom. În minutul 74, Al Dawsari a marcat pentru 5-0 și tot el a stabilit scorul final în prelungiri.

La finalul jocului, în ciuda scorului devastator pentru echipa sa, Marius Șumudică a fost surprins alături de Karim Benzema, într-un moment în care fostul star al lui Real Madrid îl îmbrățișa pe antrenorul român. 

După acest eșec usturător suferit în fața liderului Al Hilal, echipa lui Șumudică a rămas pe locul 17 în clasament și este una dintre echipele cu cele mai mari șanse să retrogradeze la finalul sezonului. 

