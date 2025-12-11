Costel Pană, campion al României cu o echipă invincibilă a lui Dinamo în sezonul 1991-1992 alături de fratele său Marian Pană, a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro.

În vârstă de 58 de ani, fostul mijlocaș a evoluat, în afară de Dinamo, la Flacăra Moreni (echipă de cupele europene atunci), Neuchatel Xamax, FCM Bacău, FC Argeș și FC Brașov, iar în ultimele două decenii a antrenat ca principal mai multe echipe, ultima fiind Chindia Târgoviște din Liga 2.

Constantin Pană III (așa cum apărea în presa vremii) are și 6 selecții și 1 gol la naționala României (chiar la debut, 7-0 cu Insulele Feroe în 1992), în prima parte a anilor '90.

Costel Pană despre Dinamo, campioana României în 1992



Cu o echipă cu totul nouă a lui Dinamo, după plecările în masă în străinătate de după Revoluția din 1989, ”câinii” reușeau să devină campioni la finalul sezonului 1991-1992 fără să cunoască înfrângerea, situație care nu s-a mai întâmplat de atunci în fotbalul nostru!

”Parcursul din campionatul 1991-1992... Acea echipă a fost formată de președintele de atunci Vasile Ianul. A venit apoi nea Gigi Mulțescu, din punctul meu de vedere un foarte bun antrenor, dar dânsul a plecat în Turcia, a semnat acolo.

Și a venit profesorul Florin Halagian. Echipa pe care am avut-o la Dinamo în 1991-1992 ne-a produs cea mai mare bucurie pentru că am reușit cu profesorul Halagian să câștigăm campionatul fără să pierdem vreun meci”, a povestit Costel Pană.

”La mijloc Marius Cheregi era închizător, în dreapta eram eu, în stânga Dorinel Munteanu, și Sulejman Demollari în fața noastră. Jucam un 4-4-2 în romb și sus erau Moga cu Gerstenmajer, plus linia de patru fundași, Zoli Kadar sau Iulică Mihăescu, Adrian Matei, Gică Mihali și în stânga Marian, fratele meu, sau Tibor Selymes. În poartă era Florin Tene, asta era echipa noastră de bază”, și-a amintit Costel Pană cum arăta echipa-tip a lui Dinamo din acel sezon de vis.

VIDEO Emisiunea integrală cu Costel Pană la Poveștile Sport.ro

