EXCLUSIV El a fost primul african din istoria fotbalului românesc! Vicecampionul mondial a jucat la Dinamo: "L-a prins ninsoarea în espadrile"

Superliga
Data publicarii:
Data actualizarii:

Amintiri cu Nelson Mensah, o mare speranță a Ghanei la începutul anilor '90.

Dinamo Samuel Nelson Mensah Nelson Mensah Costel Pană Ghana
Costel Pană, campion al României cu o echipă invincibilă a lui Dinamo în sezonul 1991-1992 alături de fratele său Marian Pană, a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro.

În vârstă de 58 de ani, fostul mijlocaș a evoluat, în afară de Dinamo, la Flacăra Moreni (echipă de cupele europene atunci), Neuchatel Xamax, FCM Bacău, FC Argeș și FC Brașov, iar în ultimele două decenii a antrenat ca principal mai multe echipe, ultima fiind Chindia Târgoviște din Liga 2.

Constantin Pană III are și 6 selecții și 1 gol la naționala României (chiar la debut, 7-0 cu Insulele Feroe în 1992), în prima parte a anilor '90.

Costel Pană despre fostul său coleg Nelson Mensah

În echipa campioană invincibilă a lui Dinamo a jucat atunci și primul fotbalist african din fotbalul românesc post-decembrist.

Samuel Nelson Mensah, un atacant care abia împlinise 18 ani, ajungea în Ștefan cel Mare în iarna 1991-1992 din postura de jucător deja al echipei naționale de seniori a Ghanei și avea să devină apoi, în 1993, vicecampion mondial de tineret.

”Nelson Mensah, un atacant, număr 9, de culoare... A zis nea Vasile Ianul: <<Dom'le, trebuie să avem și un negru printre noi>>. 

S-a acomodat în București, cred că a venit în noiembrie sau decembrie și l-a prins ninsoarea în espadrile, că el venea din Ghana.

Râdeam cu el, în sfârșit... Juca și el 20 de minute atunci când conduceam, un băiat foarte OK”, a rememorat cu umor Costel Pană la emisiunea Poveștile Sport.ro. 

VIDEO Emisiunea integrală cu Costel Pană la Poveștile Sport.ro

