În clasament, Rapid conduce cu 48 de puncte, urmată de Dinamo, la egalitate, iar Universitatea Craiova este pe locul 3, cu 46 de puncte și un meci în minus.

U Cluj se află pe poziția a patra, cu 42 de puncte, în timp ce FC Argeș și FC Botoșani completează zona de play-off. Surpriza negativă a sezonului este FCSB, care se află doar pe locul 11, cu 34 de puncte.

Ioan Andone, dat pe spate: „Cel mai bun antrenor din Superliga!”

Ioan Andone consideră însă că Dinamo are cel mai bun antrenor din ligă, în persoana lui Zeljko Kopic.

„Rapid și Craiova au loturi mai bune decât al lui Dinamo, dar Dinamo are antrenor mai bun. Eu zic că Dinamo are cel mai bun antrenor din ligă”, a declarat Andone pentru Sport.ro.

Kopic a preluat echipa în decembrie 2023 și a condus-o în 94 de meciuri, cu o medie de 1,56 puncte pe meci, potrivit Transfermarkt.

În acest sezon, antrenorul croat a strâns 14 victorii, 10 remize și doar 3 înfrângeri în toate competițiile, cu o medie de 1,93 puncte pe meci.

Ioan Andone a evoluat pentru Dinamo între 1983 și 1990 și a antrenat clubul în trei mandate (2003–2005, 2010–2011 și 2016–2017).