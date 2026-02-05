LIVE VIDEO Atalanta - Juventus, de la 22:00 pe VOYO. Aflăm a doua echipă calificată în semifinalele Coppa Italia!

Atalanta - Juventus, de la 22:00 pe VOYO. Aflăm a doua echipă calificată în semifinalele Coppa Italia! Serie A
Coppa Italia este transmisă în exclusivitate de VOYO.

LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la ora 22:00 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, Atalanta și Juventus se întâlnesc în sferturile Coppa Italia.

Aseară, Inter Milano, liderul din Serie A, echipă antrenată de românul Cristian Chivu, a reușit calificarea în semifinalele competiției după 2-1 cu Torino.

Programul meciurilor din sferturile de finală ale Cupei Italiei

4 februarie 

Inter Milano - Torino 2-1

5 februarie

Atalanta - Juventus Torino

10 februarie

Napoli - Como

11 februarie

Bologna - Lazio

Cum se vor juca semifinalele

Bologna/Lazio - Atalanta/Juventus

Inter Milano - Napoli/Como

Lovitură pentru Cristi Chivu! Ce s-a întâmplat în meciul Inter - Torino 2-1

Inter s-a impus cu 2-1 în fața lui Torino, într-un meci din „sferturile” Coppa Italia: marcatorii „nerazzurrilor” au fost Bonny (35') și Diouf (47'), iar de cealaltă parte Kulenovic (57') a redus din diferență.

Cristi Chivu a trimis în teren jucătorii care au evoluat mai puțin în această stagiune, iar aceștia nu l-au dezamăgit pe antrenorul român și au adus calificarea în semifinalele Cupei Italiei.

Ange-Yoan Bonny a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, iar francezul adus de la Parma a deschis scorul în duelul cu Torino.

Cu toate acestea, atacantul de 22 de ani a părăsit terenul în minutul 55, în urma unei intervenții dure a lui Vlasic. 

Conform TMW.com, Bonny i-a făcut semn de schimbare lui Chivu și a ieșit șchiopătând de pe teren, fiind înlocuit de Lautaro Martinez.

Rămâne de văzut dacă accidentarea jucătorului adus de la Parma în schimbul a 23 de milioane de euro este una serioasă sau va putea reveni pentru următorul meci al lui Inter.

Șapte goluri și șase pase decisive în 29 de partide sunt cifrele pe care le are Ange-Yoan Bonny în tricoul lui Inter.

Atacantul de 22 de ani este cotat la 35 de milioane de euro, conform Transfermarkt.

