Wesley a anunțat care e marele său regret: „Îmi pare rău că nu am jucat pentru una dintre echipele astea!” 

Wesley și-a făcut un renume în fotbalul românesc prin prestațiile sale la FC Vaslui, când Adrian Porumboiu (71 ani) finanța clubul din Moldova. Totuși, brazilianul are și astăzi un regret și acela că nu a apucat să evolueze pentru echipele de anvergură ale fotbalului românesc.

„Eu am mare respect pentru Vaslui, eu sunt țăran de la Vaslui. Dar, în Brazilia și în Europa, Steaua, Rapid, CFR și Dinamo sunt cunoscute. Au galerie frumoasă, stadionul e plin, toate lucrurile astea. Astăzi îmi pare rău că nu am jucat pentru una dintre echipele astea. Vaslui e tot pentru mine, are galerie frumoasă și ea, nu vorbesc urât de Vaslui. Dar altceva sunt Steaua, Dinamo, CFR, Rapid. Vorbim de galerie, vorbim de tot. A fost păcat de lucrul ăsta!”, au fost cuvintele lui Wesley, potrivit Antena Sport.

Planurile de viitor ale lui Wesley

Wesley s-a retras în 2016 din activitatea fotbalistică. Și-a început cariera în Brazilia, în 1999 la Ponte Preta, a trecut pe la Alaves, Al-Hilal, FC Vaslui și CMSM Iași, ca apoi să-și încheie cariera la Barbarense.

„De când m-am lăsat și până acum, nu am făcut mai nimic. Am muncit în cariera de fotbalist pentru a strânge bani cât să trăiesc liniștit. Soția îmi manageriază banii.

Acum m-am decis sa deschid o academie de fotbal pentru a ajuta tinerii care nu au viitor. Vrea să îi iau de pe stradă să îi aduc la fotbal. Prin acestă modalitate îi împiedic și din a se apuca de rele. Mai bine sa vină la fotbal, decât să ajungă la pușcărie.

Suntem abia la început. Avem cinci sau șase antrenori. Suntem în dezvoltare. Vreau să aduc tineri talentați în România. Mă interesează să colaborez cu cluburile din Liga 1. Ar fi o realizare pentru mine să pot aduce jucători aici. România este a doua mea casă”, a precizat Wesley.