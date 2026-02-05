3.344 spectatori au fost prezenți pe Arena Națională la partida FCSB - FC Botoșani 2-1, contând pentru etapa a 25-a din Superliga României.

Un nou meci cu tribunele goale pentru FCSB

Duelul dintre campioana en-titre a României și gruparea moldavă a fost transmis în format LIVE TEXT de către site-ul Sport.ro.

FCSB se află la un nou joc cu puțini spectatori pe teren propriu, în contextul unui sezon în care roș-albaștrii au dezamăgit.

Merită menționat, de asemenea, că suporterii campioanei en-titre au arătat un interes mai puternic la duelurile din Europa League decât în cele din Superligă, unde au putut să vadă echipe peste nivelul primului eșalon din România.

Arena Națională are o capacitate de 55.634 de locuri. Așadar, numărul suporterilor prezenți la FCSB - FC Botoșani reprezintă doar 6% din capacitatea celui mai mare stadion din țară.

Echipele de start din FCSB - FC Botoșani