Tehnicianul român a calificat echipa milaneză în semifinalele Cupei Italiei, după victoria cu 2-1 împotriva lui Torino, meci transmis în direct pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro.

Inter a controlat partida și a deschis scorul în minutul 35, când Ange-Yoan Bonny a finalizat cu capul o centrare venită din flanc.

Startul reprizei secunde a fost perfect pentru gazde:, iar în minutul 47, Marcus Thuram i-a pasat decisiv lui Diouf, care a făcut 2-0 din careu.

Torino a redus din diferență prin Kulenovic, în minutul 57, iar emoțiile au crescut după golul lui Prati, anulat însă pentru ofsaid, în minutul 73.

Succesul l-a propulsat pe Chivu în prima semifinală de Cupa Italiei din cariera de antrenor la seniori. Inter își va afla adversara după duelul Napoli – Como, programat marți, 10 februarie, de la ora 22:00, în direct pe VOYO.

Walter Sabatini: "Chivu va fi antrenorul lui Inter cinci ani de acum încolo!"

După meci, Walter Sabatini, fost director sportiv la Roma, Lazio sau Palermo, a avut un discurs elogios la adresa românului și a lansat o declarație puternică.

„Noaptea trecută ne-am convins de calitatea lui. Chivu va fi antrenorul lui Inter cinci ani de acum încolo. A făcut magie, lucrează cu și pentru club. A redresat corabia, și-a asumat o responsabilitate uriașă și i-a făcut pe jucători să creadă”, a spus Sabatini, citat de presa italiană.

Chivu a semnat cu Inter în iunie, iar actualul contract este valabil până în 2027.