Campioana României a primit vizita moldovenilor joi seară, pe Arena Națională, în ultimul meci al etapei cu numărul 25 din sezonul regulat al Superligii României.

La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Elias Charalambous s-a impus cu 2-1 și a înregistrat, astfel, toate cele trei puncte.

Pe ce loc a urcat FCSB în Superliga după victoria cu FC Botoșani

După victoria cu Botoșani, FCSB a urcat pe locul 10 cu 37 de puncte. 10 victorii, șapte rezultate de egalitate și opt înfrângeri are campioana până acum.

De cealaltă parte, FC Botoșani a rămas pe locul 6 cu 39 de puncte. Cândva pe primul loc în clasament, moldovenii sunt acum la limita play-off-ului.

Pentru FCSB urmează meciul cu Oțelul Galați de duminică (20:00), în timp ce FC Botoșani o va înfrunta tot duminică pe Metaloglobus București (17:00).