Wesley, despre momentul în care presa din Arabia Saudită a anunțat că a decedat: ”Vorbeam cu soția: 'Ia uite, am murit'”

Vestea i-a speriat pe cunoscuții din lumea fotbalului, care au vrut să primească o confirmare pentru cele apărute în presă. În acea dimineață, Wesley s-a trezit cu telefonul plin de mesaje și fotografii care îi anunțau decesul.

Wesley și episodul în care presa din Arabia Saudită a scris că ar fi decedat

”Am fost la o petrecere cu soția și fratele meu. Am stat până la 5 dimineață, apoi m-am dus acasă, să dorm. Telefonul, închis. La 10-11 dimineața, o sută de mesaje, o sută de telefoane, și văd o poză: 'Wesley a murit! ' Wesley a murit? Am vorbit cu soția: ”Uite, am murit!”.

Nu știu ce s-a întâmplat acolo în Arabia, nu știu de unde a ieșit (n.r.- știrea). Am fost în Portugalia, în Spania, în Brazilia, în România… S-a speriat multă lume”, a spus Wesley, pentru Prosport.

Wesley Lopes a jucat în România pentru FC Vaslui (2009-2012), după ce a fost transferat de la Leixoes, pentru 1,5 milioane de euro. Ulterior, era vândut de Adrian Porumboiu la Al Hilal în schimbul sumei de 3 milioane de euro, iar în 2014 revenea în țara noastră pentru jumătate de sezon, la Poli Iași.

64 de goluri a marcat Wesley în Liga 1

Atacantul, retras în 2015, a mai jucat pentru Penafiel, Pacos de Ferreira, Al Hilal, Leixoes, Alaves, Zurich, Vitoria Guimares și Millonarios FC.