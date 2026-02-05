CFR Cluj traversează una dintre cele mai bune perioade din acest sezon. Formația din Gruia a câștigat ultimele șase meciuri din campionat și a urcat constant în clasament, după un start de sezon complicat, în care ajunsese chiar să fie amenințată de zona retrogradării.

La momentul redactării acestui articol, ardelenii ocupă locul 7, cu 38 de puncte, la egalitate cu UTA Arad, și sunt din nou implicați serios în lupta pentru top 6.

Ioan Andone o vede pe CFR în play-off: „Va fi acolo!”

Clasamentul este condus de Rapid, cu 48 de puncte, urmată de Dinamo, la egalitate de puncte. Universitatea Craiova este pe locul 3, cu 46 de puncte și un meci mai puțin disputat.

U Cluj se află pe poziția a patra, cu 42 de puncte, în timp ce FC Argeș și FC Botoșani completează zona de play-off. Surpriza negativă a sezonului este FCSB, aflată abia pe locul 11, cu 34 de puncte.

Ioan Andone a analizat pentru Sport.ro cursa pentru play-off și consideră că CFR Cluj are șanse reale să prindă primele șase locuri.

„Play-off-ul? La ce văd acum, CFR este acolo. Înainte de reluare nu îi vedeam în primele șase, dar acum, și mai ales că vine derby-ul cu U Cluj, care va fi decisiv, îi văd în play-off”, a declarat Ioan Andone pentru Sport.ro.

Pentru CFR Cluj urmează un meci extrem de important, derby-ul orașului cu U Cluj. Cele două rivale se vor întâlni sâmbătă, 7 februarie, de la ora 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.