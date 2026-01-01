Când se joacă derby-ul Dinamo - FCSB de la Cupa Africii pe Națiuni

Mircea Lucescu îi așteaptă! Doi fotbaliști importanți pentru echipa națională, fără contracte de mult timp

CITEȘTE ȘI: Cum arăta echipa-tip a lui Dinamo, campioană invincibilă a României în anii '90: ”El a format acea echipă”



Costel Pană, campion al României cu o echipă invincibilă a lui Dinamo în sezonul 1991-1992 alături de fratele său Marian Pană, a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro.

În vârstă de 58 de ani, fostul mijlocaș a evoluat, în afară de Dinamo, la Flacăra Moreni (echipă de cupele europene atunci), Neuchatel Xamax, FCM Bacău, FC Argeș și FC Brașov, iar în ultimele două decenii a antrenat ca principal mai multe echipe, ultima fiind Chindia Târgoviște din Liga 2.

Constantin Pană III (cum apărea în presa vremii) are și 6 selecții și 1 gol la naționala României (chiar la debut, 7-0 cu Insulele Feroe în 1992), în prima parte a anilor '90.

Costel Pană: ”Să vă spun pe scurt povestea lui Demollari”



”Demollari... Să vă spun pe scurt povestea lui. Cu un an sau doi înainte, România a jucat un meci amical la Tirana. Eu ascultam la radio meciul și comentatorul nostru, atunci când era mingea la echipa Albaniei, din zece mingi cred că șapte le juca Demollari.

Și de-atunci mi-a rămas în minte, apoi am avut o discuție cu domnul Ianul, care mi-a spus că vrea să-l transfere. I-am și zis să facă tot ce e posibil omenește să-l aducă, pentru că e un jucător foarte bun. Și nu ne-am înșelat.

Avea un calm extraordinar. Orice minge o dădeai pentru el nu o pierdea niciodată, nu pierdea niciun duel, pasa exact unde trebuie.

Nu avea o viteză de reacție sau de deplasare extraordinară, dar avea o viteză de gândire fantastică, când pasa din cinci soluții o găsea pe cea mai bună.

În plus, sprijinea atacul, avea simțul golului. Foarte bun pasator și bun finalizator. Un coleg de echipă extraordinar”, a rememorat Costel Pană la emisiunea Poveștile Sport.ro.

VIDEO Emisiunea integrală cu Costel Pană la Poveștile Sport.ro

